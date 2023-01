Økte mobbetall i Moldeskolen bekymrer – disse Venstre-forslagene har regjeringen skrotet

Venstre ser alvorlig på økte mobbetall i Moldeskolen. Vi kan i Elevundersøkelsen se at 1 av 10 elever på 7.trinn i Molde opplever mobbing. Én av grunnene antas å være at pandemien satte en stopper for å skape gode relasjoner og godt klassemiljø. Venstre har flere ganger tatt til orde for å bruke mer penger på skolen de siste årene, slik at de negative effektene av pandemi og lærerstreik kan kompenseres for. Regjeringen har konsekvent avfeid det.