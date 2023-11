Dessverre er dette en krise Ap og Sp selv har skapt. Regjeringen har gjeninnført flypassasjeravgiften og kuttet i taxfrekvoten, som er en viktig inntektskilde for Avinor. Det er en villet politikk fra regjeringen at flyplassene tjener mindre penger og flybillettene blir dyrere.

I årets budsjett ble snus- og tobakkskvoten halvert. Taxfree utgjør en viktig del av finansieringen av Norges distriktsflyplasser gjennom Avinor.

I høringsrunden advarte Avinor og alle bransjeorganisasjonene om at kutt i taxfreeordningen ville gå ut over finansene til distriktsflyplassene. Likevel nektet regjeringen å høre på fagfolkene, og nå blir flybilletter enda dyrere. Ekspertene er tydelige på at flybillettene vil øke når flyselskapene får flere avgifter.

Konsernsjef Abraham Foss i Avinor sa at «Forslaget om kutt til taxfreekvoten vil i seg selv resultere i om lag 236 millioner kroner i reduserte inntekter.» Det stemmer i så fall bra med fasiten når regjeringen ett år etter øker flyplassavgiftene med 200 millioner kroner.

Flypassasjeravgiften ble gjeninnført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2022. Det bør ikke være noen overraskelse at færre tar fly når regjeringen har gjeninnført en avgift som skal få færre til å fly. Dette er en konsekvens av at regjeringens politikk på dette området dessverre virker.

Konsekvensene blir at flyreisende flest taper på alle fronter. Du har fått en flyavgift opp mot 332 kroner, du får dyrere billetter fordi flyselskapene må betale mer til flyplassene og du får ta med deg mindre taxfree.

Nå er det vanlige folks tur til å ikke ha råd til å fly hjem til jul.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal