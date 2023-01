Krevende balanse i urolige tider

Det siste året har det vært en endring i det økonomiske landskapet ved at vi har fått økte renter, økt inflasjon, og jevnt over høyere strøm- og drivstoffpriser. Summen av dette har ført til at den jevne nordmann har fått mindre å rutte med. I den sammenhengen kan det være greit å vite litt om hvordan de store linjene i samfunnet fungerer.