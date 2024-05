Nakba, betyr «katastrofe» på arabisk og refererer til masseflukten og fordrivelsen av palestinere under den arabisk-israelske krigen i 1948. Før Nakba var Palestina et multietnisk og multikulturelt samfunn. Imidlertid ble konflikten mellom arabere og jøder intensivert på 1930-tallet med økningen av jødisk innvandring, drevet av forfølgelse i Europa, og med den sionistiske bevegelsen som tok sikte på å etablere en jødisk stat i Palestina.

I november 1947 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som delte Palestina i to stater, en jødisk og en arabisk, med Jerusalem under en FN-administrasjon. Den arabiske verden avviste planen og hevdet at den var urettferdig og brøt med FN-pakten. Jødiske militser gikk til angrep mot palestinske landsbyer og tvang tusener på flukt. Situasjonen eskalerte til en fullskala krig i 1948, med slutten av det britiske mandatet og tilbaketrekningen av britiske styrker, uavhengighetserklæringen til staten Israel og inntreden av arabiske nabohærer. De nyetablerte israelske styrkene satte i gang en storoffensiv. Resultatet av krigen ble som vi kjenner permanent fordrivelse av mer enn halvparten av den palestinske befolkningen. 15 mai 1948 ble dagen for denne katastrofen.

I desember 1948 krevde FNs generalforsamling retur av flyktninger, tilbakebetaling av eiendom og kompensasjon. Men, mer enn 75 år senere, til tross for utallige FN-resolusjoner, blir palestinernes rettigheter fortsatt nektet dem. Ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNWRA) er mer enn 5 millioner palestinske flyktninger spredt over hele Midtøsten.

I år markeres 15 mai Nakba i hele verden også i Molde . Nakba har hatt en dyp innvirkning på det palestinske folket, som mistet sine hjem, sitt land og sin livsstil. Det forblir en dypt traumatisk hendelse og dagens situasjon motiverer fler og fler til støtte for denne kampen, for rettferdighet og for palestinernes rett til å vende tilbake til sine hjem.

Palestinakomiteen i Molde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal