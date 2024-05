For vårt eget fylke utgjør dette ca 28.500 arbeidsplasser, hvorav alle er viktige og gode distriktsarbeidsplasser.

Eksportandelen i forhold til BNP er lavere i Norge enn i EU, herunder Sverige og Danmark. Norge har ca 47 % eksport av BNP, mens EU snittet er på hele 53 %.

En stor andel av vår eksport er innen marine og maritime næringer, typiske kystyrker, distriktsarbeidsplasser, som er rundt oss i hverdagen. Å være for EØS er derfor å være en del av heiagjengen til disse viktige distriktsarbeidsplassene.

Det motsatte, å tre ut av en så viktig handelsavtale som EØS tross alt er, uten et alternativ er risikosport. Hele 80 % av varene vi selger, selges til EU. Det vil si at nesten 23.000 lokale arbeidsplasser i Møre og Romsdal er klin avhengig av EØS avtalen. Eller en bedre avtale enn dagens avtale. En bedre avtale finnes ikke, det er i så fall et fullt EU-medlemskap. Og det kan kanskje være på tide av mange grunner.

Vi mangler mennesker over alt

Gjennom EU kan unge norske mennesker utdanne seg utenfor Norges grenser, og utenlandske studenter kan utdanne seg i Norge. Vi hadde ikke klart den veksten vi har hatt uten å sysselsette tusenvis av EØS-borgere i arbeid i Norge. Mange av de samme distriktsarbeidsplassene får arbeidskraft via EØS/EU. Slik at det lokale fiskemottaket fortsatt kan være en kilde til skatt for kommunen du bor i, eller sponsor til det lokale idrettslaget.

Hele 50 % av utlyste stillinger i Møre og Romsdal forblir ubesatt. En stor andel av de andre er besatt av ufaglærte. Gjennom strukturert arbeid med internasjonal rekruttering kan vi klare å få flere viktige hoder og hender hit til Norge. Det oppnår vi ikke i isolasjon. Aktiv rekruttering er helt essensielt, og også enklere som fullverdig medlem av EU.

Forsknings- og innovasjonsstøtte

I 2020 hentet NHO medlemmene hjem 6,5 milliarder kroner i forskning og innovasjonsstøtte fra Horisont Europa. Dette er bare ett av flere støtteordninger som norske bedrifter kan hente støtte fra. Også bedrifter i eksportfylket Møre og Romsdal.

Sikkerhetspolitisk trygghet i EU

Med et NATO som vakler avhengig av hvem som velges som president i USA, så er ikke det sikkerhetspolitiske bildet verken forutsigbart eller nevneverdig betryggende. EU innser at de må bli mer uavhengige av NATO, mer selvstendige - og som en samlet enhet, er det bare fordeler for Norge å være med. En ekstra trygghet i en verden som er mer uforutsigbar. Vi har dessverre et naboland som liker litt naive nordmenn, som kjøper både ubåtbaser og hyttetomter - mens vi sitter på gjerdet og håper at NATO ikke skal få en trassig amerikansk president på sin side.

Et stort marked med friheter og trygg helse sikret.

Det er mange som bekymrer seg for norsk landbruk. Vi frykter at vi blir utkonkurrert av utenlandske bønder. “Vi klarer ikke å konkurrere med bønder fra Romania” - Nei, ikke på pris og effektivitet kanskje. Men hva er det som er spesielt med norsk mat? Kvaliteten. Med 500 millioner mennesker, hvor en stor andel gjerne kjøper kvalitetsmat - står landbruket overfor en helt ny forretningsmodell - eksport av luksusmerker, selvsagt til en pris deretter. Her ligger en kjempemulighet for økte inntekter for norsk landbruk, hvor overskudd kan selges fremfor å fryses eller destrueres. Og selges til et prisnivå passende for luksusmat.

Når du har reist passfritt til Paris og kan spise en dyr norsk antibiotikafri biff, eller sprøytefri norsk salat - eller nyter en norsk ost til den franske vinen, så kan vi trygt vite at skulle noe skje, så er du dekket av helseforsikring - selv i land du ikke kan språket. Så kan du ligge på sykesengen og ringe hjem til kjente og kjære og si at det går bra, til normale priser - fastsatt av EØS-avtalen.

EØS regulerer mye mer enn bare hvordan strøm handles mellom markedene, det er mange friheter og fordeler man tar for gitt i dag som ikke synes i debatten. Derfor, ikke la deg lure. EØS gir fordeler også til en jobb nær deg, selv om den ikke er din. Og med det, er det på tide med en ny EU debatt.

“Ka ta kosta?”, sa den bereiste fræningen og fikk svar på spansk. Jeg heier på de lokale distriktsarbeidsplassene, som hver dag er avhengig av EU. La oss like gjerne gå “all in” Frode Heimen Molde Venstre

