«Per, du lyver» - om hvem som tar pensjonen min

I et sterkt misledende og spekulativt innlegg forsøker stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet å late som om Fremskrittspartiet bruker opp penger fra Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond Norge) på bekostning av fremtidens pensjoner. Vi kan slå fast et dette er direkte feil.