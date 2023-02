Retten til valg av behandlingssted gjelder fortsatt!

Helt siden forslaget om å endre på lovbestemmelsene om fritt behandlingsvalg så dagens lys våren 2022, har ombudet lest flere leserinnlegg om temaet, og blitt kontaktet av pasienter som mener at de ikke får ivaretatt retten til å velge behandlingssted. Erfaringene ombudet sitter igjen med, er at det hersker en del misforståelser om retten til å velge behandlingssted, både blant meningsytrere og helsepersonell.