Ei uvanleg fin bok er det blitt, med tanke på bildebruk og typografisk utforming. Og ikkje mindre spennande er innhaldet: 15 artiklar om ulike sider av kulturarven vår på Nordmøre.

Boka illusterer poenget i ein artikkel i Klassekampen (6/12) no i førjulstida: «Fortida er med oss». Historielaga og lokalhistorikarane er ei av dei mest vitale folkerørslene i landet i dag, «og bidrar til glede, tilhørighet og innsikt», gjerne med årbøker no framfor jula. Lokalhistorielaga har over 70 000 medlemmar i rundt 400 lag, og svært mykje av arbeidet og aktiviteten der blir gjort på dugnad.

Men boka frå Nordmørsmusea er skrive av tilsette innanfor musea. Og den som leitar etter det spesifikt nordmørske, vil kanskje bli skuffa; her er lite forsøk på å forklare kva som kjenneteiknar det nordmørske, anten det no gjeld geografi, språk, livsstil, levemåtar eller kulturelle ytringar. Boka prøver ikkje å forklare kva som skil Nordmøre frå Romsdal eller Trøndelag, til dømes med tanke på klima, natur, språk eller næringsvegar. Dei administrative grensene rundt Nordmøre er jo og dei siste par tiåra blitt meir uklare, etter som kommune- og fylkesgrenser har blitt flytta på og kommunar har blitt slått saman både over fogderi- og fylkesgrensene.

Men til gjengjeld finn vi i boka informative artiklar frå ulike delar av Nordmøre, og til saman gir dei svært interessante tilskott både til fylkeshistoria og den nasjonale historia. Og etter mi meining fortel artikane også noko spesielt viktig om Nordmøre som kystfogderi, med fleire artiklar om båtar, ferjer og ikkje minst den uvanleg interessante artikkelen om skinnbroka på Geitbåtmuseet – frå tida før moderne regnklede og oljehyre.

I tillegg gir ein artikkel frå Tingvoll om tuberkulose og ein artikkel frå Aure om poliomyelitt gode innblikk i viktige sider av folkelivet i tider då korkje helsevesenet var så godt utbygd eller kunnskapen om smitte og sosialpolitikk var slik utvikla som i dag.

Det er tydeleg lagt vekt på å få ulike delar av fogderiet representert, og frå indre delar av fogderiet er det med både ein blodfersk artikkel om kavlevegane på Nordmøre, og ein artikkel med svært god dokumentasjon frå frukthagen i Svinvik arboret. Like eins finn vi interessant prestefamiliehistorie frå Smøla og fotohistorie frå Kristiansund.

Alt i alt: Ei artikkelsamling med perspektiv både framover og bakover: styrka identitet bygd på innsikt i livsvilkåra til nære og fjernare slektningar bakover, men og auka forståing for kor viktig drivkreftene har vore og er framover mot dei fysisk og materielt lettvintare levekåra vi strevar med i velferdssamfunnet vårt i dag.

Eivind Hasle (trønder med 12, 21 og 15 års butid i dei 3 fogderia i Møre og Romsdal)

