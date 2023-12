Under de budsjettdiskusjoner som er i gang i fylkeskommuner og kommuner, kommer det frem at den økonomiske situasjon svært vanskelig og for å kunne lande i tråd med lovgivningen med budsjett i balanse, har kommuneadministrasjonen lagt frem forslag både om kutt i drift, endringer i tjenestestrukturer, sentralisering av tjenester og reduksjoner i tjenestenes kvaliteter. I flere tilfeller får en inntrykk av at den store økning i antall eldre som er på gang, kommer som «julekvelden på kjerringa» og at økningen representerer en belastning på vårt velferdssamfunn.

Det økende antall eldre representerer ingen belastning. Det økende antall eldre har sin hovedgrunn i at det en gang på 1940 og 1950-tallet ble født svært mange personer og at vårt helsevesen er blitt flinkere til å holde folk i live. At vi blir flere eldre og at de eldre holder seg friske lenger, skal være gledelig for oss alle. Jeg kjenner svært få som ikke ønsker å leve å være friske lengst mulig og husk; det ligger en vesentlig ressurs i den eldre befolkning.

I Molde kommune er nytt eldreråd kommet i drift. Eldrerådets jobb er i følge forskriften for rådet, å bry seg med alle forhold som angår de eldre i hele kommunen. Av og til kan en få inntrykk at det er antall institusjonsplasser som utgjør tyngden på rådets sakskart. Institusjonsplasser i tråd med behovet, er et svært viktig område for eldrerådet, så gjelder det 15 – 20 % av kommunens ca. 6.600 alderspensjonister. Ca. 15 % har et relativt lite behov for omsorg og mellom 60 og 70 % ingen eller svært lite behov for omsorgstjenester. Andre viktig område som ligger under eldrerådets arbeidsområder, er tiltak for de som bor hjemme og som ifølge sentral reform skal bo trygt hjemme, er hjelp til å tilrettelegge bolig, tilrettelegge for transportordning, dataopplæring, velferdstiltak generelt og for utøvelse av hobby.

Som nyvalgt leder i eldrerådet i Molde, ser jeg relativt klart at hvis vi som eldreråd skal kunne gjøre jobben vår best mulig, må vi ha gode relasjoner til politikerne, til administrasjon, til innbyggerne og de eldres organisasjoner. Vi må fremstå seriøst og saklig og våre råd skal alltid være bygd på fakta.

Mens vi venter på 2024 og de tunge tak, skal vi feire jul. På vegne av eldrerådet i Molde ønsker jeg dere alle eldre og dere som ønsker å bli eldre, en riktig god og fredelig Jul!

