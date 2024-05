Eldrerådets uttalelse:

Utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter som ligger på sykehus og som Molde kommune har ansvaret for, er svært bekymringsfull på flere områder. Eldrerådet vil spesielt peke på følgende forhold:

1. Uverdigheten overfor den enkelte pasient.

2. Behovet for heldøgnsplasser – korttids og langtids plasser i forhold til dekningsgrad vedtatt av kommunestyret.

3. De økonomiske konsekvenser.

4. Signaleffekten i forhold til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

5. Utfordringen som ligger i at utskrivningsklare pasienter opptar plass for pasienter som venter på behandling.

6. Økt belastning for pårørende når vedtatt avlastning ikke iverksettes.

Eldrerådet krever at utviklingen tas på alvor og at den ledige kapasitet som Molde kommune rår over, tas i bruk så fort det lar seg gjøre. Rekrutteringen til området må intensiveres.

