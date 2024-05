Mandag 13. mai offentliggjorde helseminister Jan Christian Vestre regjeringens Ventetidsløfte. Dette er et tiltak fra regjeringen for å kutte helsekøer. NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst) og landsforeningens medlemmer er blant aktørene som er invitert til å bidra til å kutte ventetidene i sykehusene. I tillegg bevilget regjeringen 2 milliarder kroner ekstra i helsebudsjettet øremerket for å kutte helsekøer.

Jeg vil berømme helseministeren og regjeringen som nå viser at de mener alvor i helsepolitikken, og virkelig vil handle for å redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Spekter, Virke, NHO Geneo, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, vil legge til rette for at ventetidene i sykehusene reduseres – både på kort og lang sikt. Det krever at alle arbeider sammen mot et felles mål om å sikre våre felles helse- og velferdstjenester.

Partnerne vil jobbe sammen for å snu trenden i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og sørge for en markant reduksjon i 2025 – slik at det legges til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Vestre har vært tydelig på at det er helseforetakene som har ansvaret for prioriteringene og eventuelle kjøp av privat kapasitet. Dette er noe NHO Geneo støtter. Nå er pengene og beskjeden kommet fra Vestre, da står det kun på viljen til Helse Midt-Norge.

Det er viktig at vi nå ser fremover og fokuserer på de utfordringene vårt helsevesen står overfor. Helsekøene vi nå opplever er bare starten på det som kommer. Våre medlemmer har ledig kapasitet og kompetansen til å bidra til å kutte helsekøer i Møre og Romsdal.

Vi forventer at Helse Midt-Norge leverer helsekø-kutt for pasienter i Møre og Romsdal. Våre medlemmer kan bidra. Sammen skal vi få ned helsekøene – til det beste for innbyggerne!

