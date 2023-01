Hvor blir det av føre var-prinsippet?

I en meningsytring på baksida av Romsdals Budstikke torsdag 12. Januar, er Helge Strandhagen bekymret for at havvindproduksjon i Norge ikke kommer raskt nok i gang. Bekymringer for hvilke konsekvenser industrialisering av havet kan medføre for naturen i havrommet, er imidlertid helt fraværende!