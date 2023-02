Rødt Molde meiner Ukraina har rett til å forsvare seg og støttar våpendonasjon

Molde Rødt støttar våpenhjelp til Ukraina. Våpenhjelp og forhandlingar er begge deler viktig for å hindre okkupasjon og unngå langvarig krig. Norge må på sikt jobbe for å styrke FN sin fredsrolle og for at stormaktene sin vetorett i tryggingsrådet blir fjerna. Det er hovudpunkta i fråsegna vedteken på medlemsmøte i Molde Rødt 2. februar 2023. I fråsegna heiter det: