Prinsippløst forslag om skolepenger

Regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området har blitt kritisert for å være usolidarisk. Forslaget samsvarer ikke med tradisjonell norsk velferdspolitikk. Det bærende prinsipp har vært at utdanning skal være gratis. Den skal bidra til å skape mer likhet og demokrati fremfor ulikhet og eksklusjon.