Bygg for framtida – bygg tunnel

Planprogrammet for ny E39 gjennom Batnfjorden er nå ute på høring. Her anbefales fem alternativ, tegnet inn som tynne strek, innenfor en bredere korridor som Statens vegvesen ønsker å få kommunestyrets godkjenning for å fortsette planleggingsarbeidet innenfor.