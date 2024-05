Dersom Kristiansund Ballklubbs ledelse var herrer i skolenorge, ville mobbingen som rir dagens skole som en mare, kunne blitt en saga blott.

Det skal reageres kraftig mot uønsket atferd. Det blir trolig lenge til vi får høre homorop på Kristiansund Stadion.

Lignende og tilpassede reaksjoner må vi få mot mobbing. Det nytter ikke å behandle elever som om de er engler, når adferden viser det motsatte. De siste 20 års innsats mot mobbing i skolen, har bestått av å stryke elever med hårene. Klapper vi de fint på hodet, i overført betydning, vil de nok endre seg. Feil.

0-visjonen mot mobbing var riktig, men strategien og metodene har med all tydelighet vært feil. Den har ikke nådd fram til dem som utfører ugjerningene. Da må nye metoder i fokus og utprøves. Når mobbetallene øker, må innsatsen intensiveres.

Elevene må fra den tidlige morgen bli fortalt at de kan bli drapspersoner, om de ikke legger vekk å plage andre. Vi har dessverre ferske eksempler på at noen ikke orket mer og tok sine egne liv. Dette skal ikke skjules for elevene, de må bli tildelt et ansvar for at så ikke skjer. Min erfaring i alle landsdeler, etter 35 år i skolen, er at elever tar alvorlig ansvar de blir påført. Statistikken forteller at 5-6 elever tar sine liv, hvert år. Slik kan vi ikke ha det.

Noen vegrer seg for å gå på skolen, fordi plageånden ikke kunne gi seg. Plagerene skal få tilbud om hjelp og få høre at det er DEM det er noe i vegen med. Hvis du ikke har nok med ditt og ikke klarer å inkludere og bry seg om medelever, har du ikke nådd skolens sosiale mål for hver elev.

Mobberen skal få hjelp til å finne den rette sti.

De som blir plaget gjentatte ganger, må få pålegg om å fortelle dette til lærer, seinest samme dag. Mobberen skal så umiddelbart bli konfrontert med dette. Hendelsen blir journalført som avvik. Dersom myndigheter mener at de vil ha mobbingen vekk, må de sette inn nødvendige ressurser. Et nasjonalt søkelys og krafttak vil være nødvendig, for å komme over en halv million elever i møte. Elevundersøkelsen melder om stigende mobbetall. Kurven går ikke ned av seg selv.

