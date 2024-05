Det pekes på at støyproblemene fra eksisterende motocrossbane ikke er løst, at det planlagte anlegget vil forverre den allerede uholdbare støybelastningen i boligområdene i Løvika, Haugland, Rød og Oterhals, og at spredning av miljøskadelige og helseskadelige utslipp vil øke.

Brukstid er nå 12 timer per uke. Ny brukstid åpner for 34 timers bruk per uke for hele anlegget fordelt på fire dager der brukstid er 10-19 på hverdager og 12-19 på de aller fleste helligdager. Det er godkjent 8 konkurranser pr. år. Dette tilsier at banene kan være i bruk hver helg så sant været tillater, med unntak av enkelte dager i jul, påske og pinse. I den grad det drives konkurransepreget aktivitet er brukstiden på helligdager i strid med Lov om helligdagsfred.

Det påpekes at nærliggende tur- og naturområder i Løvika som kommuneplanen definerer som viktig og svært viktig vil bli sterkt berørt. Stillhet er en viktig faktor for de som benytter områdene til rekreasjon. Museumsvirksomheten på Løvikremma og attraksjonskraften til fornminner i nærheten og Løvik Kystfort vil bli negativt påvirket av støy. Mange påpeker at godkjent brukstid og antall konkurranser er alt for romslig og at helligdager og ferietid må skjermes vesentlig mer enn angitt i planen. Jordvern og verdiforringelse av befolkningens eiendommer er også tema. Folkehelseutfordringer er påpekt, svekket bomiljø og livskvalitet er et gjennomgående tema i høringsuttalelsene. Flere uttalelser peker på at kommunen i liten grad har hatt kontroll på bruken av nåværende anlegg der motorklubben tilsynelatende har hatt fritt fram for bruk og utbygging uten særlig hensyn til godkjente brukstider og naboenes klager. Planen åpner for utbygging av større baner på sikt og det er åpenbart at den på flere områder er i strid med kommuneplanen og klima og miljøplan 2030.

Statsforvalteren er kritisk og etterlyser en helhetlig vurdering der folks opplevelser av støy må tas tilstrekkelig hensyn til.

Reguleringsplanen har ingen opplysninger som viser hvordan prosjektet er vurdert opp mot kommunens planverk. Så vidt vi kan se ved vår gjennomgang og av foreliggende høringsuttalelser er det til dels alvorlige avvik på vesentlige områder relatert til viltforvaltning, jordvern, klima, miljø, naturvern, friluftsliv og kommunens ansvar for folkehelsen.

At kommuneadministrasjonen likevel har gjennomført planarbeidet forundrer oss. Det hadde vært naturlig at man konsulterte kommunens egne planer før et slikt omfattende arbeid ble igangsatt. Selv uten innsigelser fra allmennheten burde det da ha vært åpenbart at dette er et prosjekt som ikke kan gjennomføres dersom kommunen tar hensyn til egne planer og de forpliktelser den har overfor de menneskene som blir berørt og miljøet. Da hadde man spart mye tid, bekymringer og ergrelse hos lokalbefolkningen, penger og saksbehandlingskapasitet hos kommunen og alle ressurser motorklubben har lagt ned i dette. Og, ikke minst, hadde kommunens omdømme blitt bedre ivaretatt. Slik saken fremstår kan man forstå at en av høringsuttalelsene reiser spørsmål om habilitet.

I reguleringssaker må forskjellige hensyn veies opp mot hverandre. Når lokalsamfunnets og enkeltpersoners interesser må vike er det oftest for prosjekter som skaper store verdier for samfunnet. Ikke slik i denne saken der en liten gruppes særinteresse skal få fortrinn på bekostning av miljø, verdier og livskvalitet for flere bygdelag.

Attraktiviteten til et mye brukt og uberørt naturområde som gir god og viktig rekreasjonsmulighet (flere Stikk Ut poster) til innbyggere fra hele øya og fra andre områder blir også sterkt redusert. Planen beskriver ikke forsvarlige beskyttelsestiltak mot at matjord, flora, fauna, husdyr og mennesker skal bli utsatt for helseskadelige utslipp av mikroplast og andre miljøgifter.

Som begrunnelse for anleggsutvidelsen opplyser reguleringsplanen at det i et folkehelseperspektiv er viktig å ha et variert tilbud for barn og ungdom. En kan ikke se av planen at utfordringene for folkehelsen for den øvrige delen av befolkningen er vurdert slik Lov om folkehelsearbeid foreskriver. Skadepotensialet og hvordan dette skal håndteres er svært lite berørt.

Barn og ungdom har et tilbud i dag i motocrossanlegget med tilhørende fasiliteter. En utvidelse av dette tilbudet med en gocartbane kan kanskje tilpasses. Vi vil imidlertid peke på at motorsport er kostbar og kan derfor bli splittende slik at den mindre ressurssterke delen av barne- og ungdomsgruppen faller utenfor. Den voksne del av interessegruppen kan leve godt uten banene for drifting og motard som planlegges og som vil være ganske ødeleggende for bomiljø, bolyst og naturopplevelse i uoverskuelig framtid.

Argumenter som at dette vil øke turismen i kommunen virker konstruert. Kommer en vanlig turist hit for å oppleve støy og annen forurensing? De tilreisende fra andre distrikter som kommer for å drifte og drive annen miljøskadelig motorsport på dette anlegget vil neppe legge igjen mye penger.

Realitetene i saken taler med all tydelighet for at innbyggernes, naturens og miljøets rettigheter må tillegges størst vekt og at særinteressene må vike. Dette burde vært klart for kommunen på et svært tidlig tidspunkt. Man kan derfor undres på hvorfor det er brukt så store ressurser på å utarbeide denne reguleringsplanen på tross av alle innvendinger som er kommet tidligere.

Er det fordi det er kommersielle interesser som ligger bak? Hvis dette er tilfelle må det forventes at anlegget etter hvert vil få betydelig større dimensjoner og et støynivå og klimaavtrykk som kan gi skadelige helse- og miljøeffekter i et langt større omfang enn det man nå kan forestille seg. Dette har i så fall befolkningen på Gossen krav på å få vite.

Det synes å være liten interesse for saken i det politiske miljøet. Det er bemerkelsesverdig og bekymringsfullt når de som er valgt for å ivareta innbyggernes basale behov er fraværende i meningsutvekslingen. Skyldes det manglende tid eller vilje til å sette seg inn i en relativt komplisert sak? Har politikerne allerede tatt sin beslutning, eller sitter de på gjerdet for å finne ut hvilken vei vinden blåser?

Vi oppfordrer den enkelte kommunestyrerepresentant om snarest mulig å sette seg grundig inn i saken og de innsigelser som har kommet og tilkjennegi sin mening om planene på et tidligst mulig tidspunkt. Kommunestyrerepresentantene oppfordres også til å føre nøye kontroll med hvordan saken forberedes videre, at alle aktuelle problemstillinger er tilstrekkelig opplyst og vurdert, og at planen forholder seg til loven og kommunens egne planer.

Vi minner i den forbindelse om Miljødirektoratets retningslinjer for støyvurderinger i arealplanleggingen som har følgende mål: «å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljøet som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger helsekonsekvenser av støy, samt ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille områder», samt de forpliktelser kommunen har i henhold til Lov om folkehelsearbeid.

Kommunen har som målsetting å være pådriver for at innbyggerne skal gjøre miljøvennlige valg og dette tilsier at kommunen bør være svært tilbakeholden med å gå inn for et så vidt stort prosjekt med de miljøutfordringer og ulemper for bomiljø, livskvalitet og natur dette medfører.

Vi ber innstendig om at kommunestyrerepresentantene legger politiske kjepphester til side, vurderer anleggets nytte opp mot ulemper og skadepotensial og stiller seg selv spørsmålet: Ville jeg ønsket å få et slik anlegg i mitt nærmeste nabolag? Er det ærlige svaret nei, er det naturlig å anvende de gode levereglene: «Gjør mot andre det du ønsker at de skal gjøre mot deg» og «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Prosjektet blir syretesten på om politikerne i Aukra kommune ønsker å leve opp til de klima og miljøambisjoner som kommer til uttrykk i kommunens overordnede planverk. Det er å håpe at lokalpolitikerne er sitt ansvar bevisst og tar på alvor innbyggernes krav på god livskvalitet uten unødig helseskadelig påvirkning, bevaring av et svært viktig naturområde og de bestemmelser politikerne selv har vedtatt. I motsatt fall er risikoen stor for svekket tillit til folkets representanter og lokaldemokratiets evne til å ivareta innbyggerne og miljøet.

Trond Inge Lofstad, Merete Rebnord H Lofstad, Tove Løvik Pettersen, Aadne Pettersen, Gro Kjellnes Løvik, Odd Joar Vevang, Live Mordal, Atle Løvik, Birger Tangen, Solfrid Tangen

