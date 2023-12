Vi møttest på ein app der folk kunne spørje om hjelp før jul. Ho spurte, eg svarte. Eg ville møtast fysisk, mest for å vere sikker på at eg ikkje vart svindla.

Kaféen verka tilfeldig, men var eit strategisk val for ho. Den var i gåavstand til den kommunale leilegheita, og rett før stengetid kunne ein få gratis bakevarer.

Det var ikkje lett, dette med angsten. Men alt dette fann eg ut seinare.

Eg gleda meg til jul. Ho grua seg. Vi prata om familie. Ho fortalde stolt om sonen, men lite om eksmannen som ikkje var i biletet meir. Eg prata om familien eg skulle heim til.

Det var ein god samtale. Litt framand, nølande, men også spennande. Framfor meg sat eit lys levande menneske eg aldri hadde prata med før! Når skjedde det sist?

Tunge bereposar og mange spørsmål

Ho smilte stille då ho fekk famna full av posar med dagsferske bollar, wienerbrød og skulebollar – heilt gratis. Eg forstod at det ikkje var første gangen.

Bollane var heller ikkje til ho, men til sonen. Han skulle kome på besøk. Ho kunne ikkje ete bollar. Det tolte ho ikkje, sa ho. Ho ville ikkje ha noko anna heller. Men eg fekk lov å spandere ein kaffi. Sjølv tok eg eit wienerbrød.

Dette skulle dei kose seg med i mange dagar, sa ho. Blir ikkje bollane tørre då, tenkte eg.

Sidan det ikkje var svindel, fekk ho ei julehelsing med 500 kroner i ein konvolutt, ei lita flaske Fiin Gammel Portviin og ein pose gode peparkaker. Det måtte passe ei vaksen dame, håpa eg. Ho lova å ikkje opne det før julaftan og svarte med ein klem. Så gjekk vi kvar til vårt.

Eg gjekk innom senteret for å handle litt. På veg mot T-banen møtte eg ho tilfeldigvis igjen, bøygd nedi ei søppelkasse på jakt etter tomflasker. Sjølv om eg helste, skunda ho seg bort då ho såg meg. Eg stod igjen med tunge bereposar og mange spørsmål.

På julaftan tikka det inn ei kort, men god melding: Det var den finaste gåva ho kunne hugse.

Ikkje tilfeldig kven som er einsam

Over 400.000 vaksne gruar seg til jul og førjulstid, viser ei undersøking Unicef gjorde i 2019. Over 22 prosent føler det er vanskeleg å møte alle krav og forventningar til jula. I fjor følte kvar fjerde nordmann seg einsam før jul, viste tal frå Røde Kors.

Forskarar ved OsloMet skil mellom to ulike typar einsemd:

Den eine er den situasjonsbestemte, den som er utløyst av endra livstilhøve, som flytting, skilsmisse eller skifte av arbeidsplass.

Den andre forma er meir kronisk. Den er varig og skuldast ofte bakanforliggande, samansette problem, gjerne frå barndommen. Arv og personlegdomstrekk kan også spele inn.

Det er heller ikkje tilfeldig kven som er einsam: Å føle på einsemd er meir utbreidd blant dei med mindre sosioøkonomiske ressursar, dei med dårlegare føresetnadar for sosial deltaking, dei med helseproblem og dei med lite sosialt nettverk.

Eg er ingen fagperson. Men eg er ganske sikker på at det eine kan føre til det andre, særleg i jula.

Ikkje nok med at du er fattig, og kanskje har dårleg helse, du har større sjanse for å bli einsam også. Ein skulle tru forskinga var henta frå Matteusprinsippet: «For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har.»

Sidan blei det ein tradisjon at vi møttestt før jul. Eg leverte den same julehelsinga på døra og fekk ei oppdatering på korleis det går. Ho håpa at helsa blir betre neste år, slik at kanskje fleire kunne kome på besøk. Det gjekk til og med fint under pandemien, så lenge vi heldt avstand. Dei åra blei det ingen juleklem.

Notisen eg ikkje ville finne

I fjor høyrde eg ikkje noko meir frå ho. Eg sette portvinen i skapet så lenge. I romjula saumfara eg offentlege arkiv og sosiale medium. Til slutt fann eg notisen eg ikkje ville finne.

Det var ikkje så rart ho ikkje hadde gitt lyd frå seg. Ho gjekk bort på våren. Ho hadde vore død i trekvart år.

Den jula tok eg ein stille skål for alle dei som sit aleine, og for ho med det stille smilet.

