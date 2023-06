Nettbrett i Rauma grunnskolen

Høyres ordførerkandidat går i et avisinnlegg i Romsdals Budstikke 24. mai, inn for å foreslå å redusere antall nettbrett i Rauma skolen, spesielt for 1. og 2. trinnet . I stedet skal klassen dele på 5-6 nettbrett hver « som brukes i stasjonsundervisning når det er relevant»