Sektor for helse og omsorg viste alene et underskudd på 100 millioner, Resten av kommunens drift holdt se altså innenfor sine budsjetter. Dette gjorde at mange av politikerne igjen satte søkelyset på behovet for innsparing, og igjen var det helse og omsorg som var «problemet». Tidligere ordfører Torgeir Dahl kom med klar melding. Alle andre sektorer holder seg innenfor sine budsjetter. Det er bare hovedutvalg for helse og omsorg, som svikter. Legger gamleordføreren til grunn at alle ble gitt samme muligheter for å holde seg innenfor budsjettet? Det er «100 år» år siden helse og omsorg sist gjorde det. Noen få av representantene i kommunestyret erkjente at de fleste forstod allerede da budsjettet for 2023 ble vedtatt, at budsjettet ville sprekke. Det er klart at det samme vil skje i år.

Frank Ove Sæther fortjener etter min oppfatning særlig oppmerksomhet for sitt innlegg i debatten. Han viste til at kommunestyret ofte har brukt unnskyldningen om at noen tjenester er lovpålagte, og latt være å kutte i tjenestetilbudet til pasienter og brukere av kommunale tjenester. «Det må vi slutte med» mente Sæther. Det er tilstrekkelig at tjenestene er forsvarlige, påpekte han i sitt innlegg. (Kan ses på kommune-TV) Mener Sæther at det er kommunestyret eller hovedutvalget som kan vedta hva som er forsvarlige tjenester? En av de lovene som beskytter pasienter og brukere av kommunale tjenester mot Sæthers ambisjoner starter slik:

«Pasient- og brukerrettighetsloven er en norsk lov som gir pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Loven handler om blant annet rett til helse- og omsorgstjenester, transport, informasjon og innsyn.

Formålet med loven er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet, jf. § 1-1. Loven har også som formål å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, samt bidra til å fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd»

Det er helt udiskutabelt slik at retten til forsvarlige helse og omsorgstjenester er en individuell rettighet. Verken kommunestyret eller hovedutvalget har kompetanse eller mulighet til å bestemme hva som er forsvarlige tjenester. Det krever en faglig begrunnelse. Sæther har også vært så lenge i kommunepolitikken at han for rundt 10 år siden var med på å vedta Molde kommune sin egen standard for helse og omsorgstjenester. En fullstendig ubrukelig kommunal beslutning, trolig ikke ulovlig, bare ubrukelig. Legger Ap, som nå er en del av posisjonen i Molde kommunestyre, opp til å vedta nye ubrukelige retningslinjer for forsvarlige helse og omsorgstjenester?

Så er det også ganske oppsiktsvekkende at Sæther heller ikke har fått med seg at dagens regjering, ledet av Arbeiderpartiet, har forstått at det er nødvendig med bedre lovbeskyttelse for mottakere av kommunale helse og omsorgstjenester. Dette skjer gjennom at FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), blir innarbeidet i norsk lovverk. En skakkjørt kommuneøkonomi kan ikke benyttes som begrunnelse for å redusere verken kvalitet eller omfang av helse- og omsorgstjenester.

At John Helge Frøystad (Krf) også mente at det var behov for å «skaffe seg mer økonomisk handlingsrom» gjennom upopulære beslutninger, var lite overaskende. Partiet har lederen i hovedutvalget som står for mer enn hele kommunens underskudd. Partiet som en gang påtok seg rollen som forsvarer for de som «faller utenfor», og som advarte mot sorteringssamfunnet, finnes ikke lengre. Å være en del av posisjonen har sin pris.

Odd Helge Gangstad og Senterpartiet er ikke lenger en del av den posisjonen. Han stilte spørsmål ved om bemanningskutt innenfor helse og omsorg gir innsparing eller kostnadsvekst. Om fjerning av en fast ansatt fører til innleie, overtid, sykefravær og andre kostander som langt overskrider lønnen til den som var fast ansatt. Et svært betimelig spørsmål. Jeg er overbevist om at det er slik. Arbeidet med innsparingstiltak innenfor helse og omsorg har ført til økende kostander, større underskudd og dårligere tjenester gjennom de siste åtte årene. Naturligvis ikke for alle, men for mange. Og situasjonen er verst der «innsparingsarbeidet» startet først. Innenfor bo- og habiliteringstjenester.

Så advarte både Gangstad og Edvard Breivik fra Rødt, mot troen på at sentralisering og stordriftsfordeler løser problemene. Forslag må begrunnes med analyser. Forhåpentligvis ikke bare økonomiske analyser. Men også vurderinger av om Molde kommune har anledning til lovlig å gjennomføre omleggingene. Så langt har jeg aldri sett noen konsulentrapport som tar hensyn til den begrensningen.

Dårlige beslutninger bygger oftest på tre ting: Hastverk og manglende enighet. Beslutninger baseres på antagelser og ikke på kunnskap. Manglende involvering, for eksempel manglende brukerinvolvering.

Resultatet for de av kommunens innbyggere som er avhengig av kommunale tjenester, blir at du må kjenne til egne rettigheter. Få av politikerne i kommunestyret, og få i kommuneledelsen, gjør det. Det er langt fra noen selvfølge at du får de tjenestene. Slik har det vært i alle fall gjennom de siste åtte årene. Nå blir det, dersom vi skal ta debatten i kommunestyresalen på alvor, mer krevende.

