Kommentarer til regjeringens statsbudsjett for 2023: Regjeringen svekker mangfold i samfunnet

Møre og Romsdal KrF er bekymret for mangfold og valgfriheten. Vi opplever at dagens regjering sammen med SV har en grunnleggende negativ holdning til alt privat og alt som ikke kommer fra det offentlige. Dette kommer også godt frem i regjeringens statsbudsjett for 2023.