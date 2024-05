Dessverre vil noen barn oppleve at deres store festdag blir preget av voksnes drikking.

For det er et paradoks at det er 17. mai – barnas dag – som er blitt dagen det er sosialt akseptert å drikke alkohol allerede til frokost. Champagnefrokosten er nå en innarbeidet tradisjon hos mange.

For en del blir det starten på en fuktig nasjonaldag, og flere steder i landet meldes det om mye alkohol og fyll i gatene på 17. mai. I år blir nasjonaldagen etterfulgt av en langhelg, noe som nok kan gjøre at vi kommer til å se et enda høyere konsum av alkohol.

Men ønsker vi å ha det sånn?

For dette er også dagen veldig mange av oss, og særlig barn, trekker ut i gatene for å feire. Vi i Av-og-til tenker barna bør få slippe å få dagen preget eller til og med ødelagt av andres drikking.

Respons Analyse har gjennomført en undersøkelse på vegne av Av-og-til. Halvparten mener at alkohol har fått for mye fokus i 17. mai-feiringen. Det er viktig at vi tar på alvor.

La oss ta hensyn til hverandre, og la nasjonaldagsfeiringen bli god for både store og små. Vår oppfordring til alle er å være med på å skape folkefest som blir en god opplevelse for alle.

Gratulerer med dagen!

