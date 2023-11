LOs regionkonferanse mener at useriøse aktører ikke bør få tildelt eller fornyet serverings- og skjenkebevilling. I tildeling av bevilling må kommunen sette som krav at virksomheten/selskap må dokumentere at de til enhver tid oppfyller kravet til minstelønn etter allmenngjøringsforskriften innenfor overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet.

Arbeidstilsynets statistikk for 2019 viser at det innenfor serveringsvirksomhet ble avdekket brudd på allmenngjøringsforskriftens krav til minstelønn i 37% av tilsynene.

Vi anbefaler at brudd på minstelønnsbestemmelsene vurderes som et grovt brudd og at det får betydelig vekt i en vandelsvurdering. Konsekvensen bør være at virksomheten/selskap ikke får innvilget eller får inndradd bevillingen.

Kommunepolitikerne kan gjøre noe

Kommunene skal snart vedta alkoholpolitiske handlingsplaner og forskrifter for de neste 4 årene. LOs regionkonferanse anbefaler at kommunene setter som vilkår at selskapene skal dokumentere at kravet til minstelønn etter allmenngjøringsforskriften innenfor overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet til enhver tid er oppfylt etter alkoholloven § 1-7b og serveringsloven § 6. Kravet til minstelønn inngår dermed i vurderingen av vandel etter alkoholloven § 1-7b og serveringsloven § 6. Kommunene bør gjøre en vurdering om vandelskravet er oppfylt ved søknad om bevilling og gjøre en løpende vandelsvurdering i hele bevillingsperioden.

Ved å vedta at kravet til minstelønn inngår i vurderingen av vandel vil kommunen kunne kreve innsyn i de ansattes arbeidskontrakter og lønnsslipper, i tråd med vedtatt bestemmelse i kommunenes alkoholpolitiske handlingsplan. På den måten kan kommunene enkelt avgjøre om minstelønnskravet er innfridd eller ikke. Dette mener vi vil ha en forbyggende effekt og vil kunne gjøre at flere aktører blir oppmerksom på at det finnes en lov om minstelønn innenfor bransjen. Det vil også kunne sikre konkurranse på like vilkår, siden et selskap som ikke følger kravet om minstelønn klart vil ha en konkurransevridende effekt. Kristiansund kommune har gått enda lenger i sine vedtak og krever tariffavtale for å innvilge skjenkebevilling. Vi venter spent på om dette er en løsning som er gjennomførbar i praksis.

LOs regionkonferanse mener det er viktig at kommunene inkluderer kravet om minstelønn også for serveringsbevilling, da vi har erfaringer fra at det er brudd på minstelønnsbestemmelsene hos aktører uten skjenkebevilling.

