”Den 12.mai har alle lov å skrive nynorsk på arbeidsplassen, på skulen, i organisasjonslivet og i alle nettkommunikasjon.” Noko slikt ”direktiv finst dessverre ikkje, men mållaga og andre gode krefter kan oppmode om det – og gjer det! Nett i år er den 12. ein søndag, so då må praktiseringa tilpassast den dagen.

Den 12.mai 1885 vedtok Stortinget å jamstille nynorsk med bokmål ( for å bruke nemningane me har hatt sidan 1929). Dette politiske jamstillingsvedtaket var eitt av fleire viktige demokratiske vedtak på denne tida.

Full reell jamstilling har me likevel aldri sett i praksis sjølv om mykje har retta seg og betra seg. Den nye språklova er svært tydeleg – men ho må etterlevast. Kva kan me oppfordre til på ein dag som denne? Kanskje følgjande:

- Barnehagane. Har alle eit godt utval med nynorskbøker? Lærer dei songar og regler på dialekt og nynorsk? Og viktig: les høgt for borna! Det bør òg alle foreldre gjere.

- Skulane. Høgtlesing, kreative skriveoppgåver og tematisering av nynorsk i Romsdal på ulike nivå og klassesteg. Har skulen abonnement på Framtida Jr og/eller Norsk Barneblad? Still krav om like gode digitale læremiddel for nynorsk som bokmål. - Brukar de undervisningsressursane frå Nynorsksenteret? Molde videregående skole er eit stort lyspunkt med sin vilje og kompetanse i å ta vare på nynorskelevane. Og på fylkesnivå har me fått ein eigen skulemålsplan som skal gjere det lettare å halde på språket. - Det skal naturlegvis vere like lett å vere nynorskelev som bokmålselev, men heilt slik er det ikkje.

- Kommunane. Mange er språknøytrale utan nokon språkplan. Ingen har noko pålegg om å skrive bokmål – sjølv om mange trur det. Vår oppfordring er å ta nynorsken i bruk, vis han fram, syn at kommunen kan vere tospråkleg – slik intensjonen i språklova er. Kommunedirektørar og ordførarar kan vise veg J

- Næringslivet, private verksemder. Her veit me at det gjeld å bli lagt merke til. Det burde store og små romsdalsbedrifter/verksemder skjøne: Gjer det ved å bruke nynorsk i presentasjon og marknadsføring!

- Medie-og kulturlivet: Både aviser og andre publikasjonar på papir og nett har eit forbetringspotensiale. Artistar som Knut Marius Djupvik, Bjørn Tomren , Jorun Marie Kvernberg m.fl. profilerer den nynorske tonen og det romsdalske på framifrå vis.

Nynorsken lever godt i mange samanhengar i Romsdal. Men det er lov og ønskjeleg at fleire tek han i bruk – både einskildpersonar, institusjonar, organisasjonar og bedrifter. Mange vil oppdage ein rikdom dei kanskje ikkje har visst om?!

Anne Mette Korneliussen, Rauma mållag Petter Inge Bergheim, Vestnes mållag

Åse Marie Longva, Molde mållag Øyvind Fenne, Hustadvika mållag og Romsdal mållag

