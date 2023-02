Enda et greinalaust innlegg

Frank Sve (Frp) har 23.02.2023 enda et greinalaust innlegg, der han viser til at det er 80 millioner reisende årlig med tog i Norge. Dette tallet er fra 2019, før pandemien, i 2020 var tallet under 43 millioner. Men Sve sammenligner ikke dette tallet - antall reisende på hele jernbanenettet i Norge for et helt år - med antall reisende på hele veinettet i Norge for et helt år. Han sammenligner det med antall kjøretøy, på fergestrekningen Vestnes-Molde. På ett døgn. Som han mener er 2.292. Hvor uredelig går det an å bli?