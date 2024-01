Snill. Kanskje den viktigste egenskapen som finnes. Jeg får høre fra unge mennesker som tar seg ekstrajobber, at voksne folk er frekke, nedlatende og arrogante mot de unge. Folk som benytter muligheten til å være negative, påpeke at de gjør feil, ikke kan jobben sin, eller ikke greier å vise tålmodighet for at de er ny i jobben. Så får jeg høre historier om folk som har dratt fra hjemlandet sitt og som vil bidra i Norge, som jobber på kafeer, rengjør eller jobber i butikker. Som blir kjeftet på og opplever negativitet eller himling med øynene fordi de ikke snakker «godt nok» norsk enda. Fordi de ikke forstår godt nok. Fordi de må veksle over til engelsk. Raus. Snill. Hvorfor kan vil ikke bare tenke oss pittelitt om og være mer overbærende for de unge som vil bidra med å bygge landet videre. Hvorfor greier ikke voksne mennesker å være takknemlige, omfavne og ta vare på de som har dratt fra hjemlandet sitt for å bygge et nytt liv i Norge? Jeg spør for mange. Jeg spør for en ung venn. Jeg spør for en innflyttet nabo, fra et annet land. De opplever dette hver eneste dag. Og hva gjør det med et menneske? Blir man trygg og bygger selvtillit når dette stadig skjer? Nope. Vil vi ikke ha de her da? Jeg tror da det. Vi er så priviligerte i landet vårt. Er det derfor voksne mennesker oppfører seg slik? Hvorfor kan vi ikke bare være rausere mot de unge og de som har kommet ny til Norge?

