Det blanke gullet skinner

Kronikk

Vi er en gullnasjon. På 1980- og 90-tallet ble oljen hyllet som det svarte gullet. Å produsere elektrisk kraft fra elver og fossefall var sett på som like kjedelig som å se maling tørke. Nå svinger pendelen motsatt veg: Vannkrafta hylles. Skal vi være flau over å eksportere strøm «Made in Romsdalen»?