Snart kan du snakke med avisa

Kronikk

Du trenger ikke lenger gå til postkassa eller sjekke mobiltelefonen for å få med deg siste nytt. Noen velger i stedet å spørre en smart høgtaler.

Denne uka ble Google Assistant lansert i Norge. For teknologiinteresserte er dette en stor hendelse. Flere av de store, internasjonale mediehusene er allerede i ferd med å teste ut stemmeassistent i nyhetsformidlingen. Norske mediehus vurderer nå hva dette betyr for dem. Er det trolig at mediebrukere i Molde, Åndalsnes og på Farstad kan spørre en stammeassistent om siste nytt, og få svar. På norsk. En av de mest leste sakene på Rbnett om morgenen er den daglige nyhetsmeldinga om hva som har skjedd i løpet av natta. Hadde det vært like greit å få den opplest? Eller vil en slik tjeneste bare ha nyhetens interesse som underholdning?

Utviklinga går fort. Skal man henge med må man våge å teste ut ny teknologi. Jeg må innrømme at jeg lenge trodde at mobiltelefonen ville ha begrenset verdi for strømming, langlesing og videoinnhold. Skjermen var for liten mente jeg. I dag er telefonen navnet for mange menneskers mediebruk. Gammel lesevane var for mange at de hadde en rolig stund med avisa, for eksempel til frokost eller om ettermiddagen. I dag bruker man mediehusets produkt på flere forskjellige måter gjennom døgnet. Man sjekker kanskje nyhetene på mobilen om morgenen, leser papiravisa til frokost, ser et videoklipp på jobbskjermen og strømmer en fotballkamp om kvelden. I bilen eller på bussen lytter man til radio eller podkast. Før man legger seg sjekker man gjerne nyhetene en siste gang.

Utfordringen for et mediehus som Romsdals Budstikke er at vi må etter beste evne prøve å levere innhold til alle disse situasjonene gjennom døgnet. I mange tiår laget journalister og redaktører innholdet en gang, stort sett med neste dags papiravis i hodet. Det var stress mot en deadline hvor avisa skulle sendes til trykkeriet. I dag produseres innholdet gjennom hele døgnet, og publiseres fortløpende. Mediehuset leverer fortsatt papiravis i postkassa til abonnentene seks dager i uka. Samtidig er det en stadig økende andel av abonnementsmassen som ikke har papiravisa. De betaler for digital tilgang gjennom uka. Deres forventning er at de blir oppdatert når ting skjer, og at de kan følge store lokale hendelser direkte. Nordmenn har stor tillit til norske mediehus. Det gjør at landets aviser har klart seg godt i den digitale omstillingen. Noe som igjen gjør at vi er i en god posisjon til å ta neste steg når teknologien utvikler seg. Forutsatt at vi henger med i utviklinga.

For Budstikka var det en merkedag da mediehuset sendte kampen mellom Zenit og MFK direkte på Rbnett. Det viste at mediehuset henger med, og at publikum finner produktet. Endra vaner påvirker markedet. Det er for eksempel en klar sammenheng mellom utbredelsen av strømmetjenester som Netflix og Spotify i et land og betalingsvilje for nyheter. For lokalavisa handler det først og fremst om å finne sin plass i medielandskapet. En lokalavis sitt store fortrinn er lokalkunnskap. Gjennom analyse kan vi se hva folk er interessert i, hva som engasjerer. Da Romsdals Budstikke valgte å betale for rettighetene til kampen i Europa League var det flere forhold som ble vurdert. Våre egne tall viste at det hadde vært stor interesse for kampene i Europa, spesielt de som ble spilt på bortebane. I løpet av de siste åra har mediehuset hatt en rekke direktesendinger, så man er tryggere på teknikken enn det man var for noen år tilbake. I tillegg vet vi at slike hendelser rekrutterer nye abonnenter. En stor del av vårt lokale publikum, spesielt de yngre, er vant til å se innhold på denne måten, på mobilen, via smart-TV eller ved å kople alt opp på en større skjerm.

Akkurat nå jobber vi med et spennende strategiarbeid i Polaris Media. Igjen skal vi prøve å finne ut hva som blir det neste store i vår bransje. Vi analyserer overordna trender, og prøver å se hva dette betyr for lokale mediehus av ulik størrelse. Samtidig dukker vi også ned i spennende pilotprosjekt fra vår egen bransje. Svenske lokalaviser har begynt å bruke roboter til å dekke lokale nyheter innen eiendom og sport. Det fungerer, men har sjølsagt også en rekke faremomenter. Når man vurderer nye teknologi må man være både kritisk og interessert. Britiske BBC gjorde en stor undersøkelse blant yngre mediebrukere. Etter å ha kartlagt deres ønsker laget de 12 ulike artikkelformater som er rettet mot mediebrukerne under 26 år. De har en ting til felles, alle formatene var utviklet for smarttelefon. Valgfrihet var et og enkel navigasjon var to viktig stikkord. De unge mediekonsumentene ønsker å velge mer. Noen ganger ønsker de en kortversjon. Andre ganger vil de dykke ned i et interessant tema.

Det gjenstår å se om stemmestyrte assistenter blir en stor suksess i norsk mediebransje. De finnes allerede i millioner av den i amerikanske heimer. For åtte år siden hoppet alle mediehus på tunge utviklingsløp for å utvikle løsninger for lesebrett. I dag selges det få nye brett i Norge. Samtidig har en gruppe av mediebrukerne skapt sine vaner rundt brettet. Kort oppsummert kan man si at lesebrettet har tatt en posisjon, men ikke tatt av slik som mange trodde.