Innspill til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Viser til at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik har til behandling spørsmål om lokasjon for NAV Arbeid og ytelser Molde. Vi ber med dette ministeren om å vurdere alle aspekt ved saken. Vi har fått innsyn i saken først for et par uker siden og er forundret over hvor lite annet enn en marginal innsparing på 195.000 kroner i årlig husleie som er lagt til grunn for avgjørelsen om lokasjonen i Kristiansund. Vi i Molde ønsker fortsatt en lokasjon i Molde og en i Kristiansund.

Sp-politikere på Stortinget ber om svar fra Arbeidsdepartementet i Nav-saka – Besparelsen på 195.000 kroner er ikke godt nok argument – Når man i Møre og Romsdal har avtalt å ikke knive internt om statlige arbeidsplasser, kan ikke staten forkludre det, sier stortingsrepresentant Eivind Drivenes (Sp) i Arbeidskomiteen. Sammen med partifellen Geir Inge Lien vil han ha svar på hvor langt sammenslåingen av Nav-kontorene har kommet.

Den gang NAV Forvaltning Molde, senere NAV Arbeid og ytelser Molde, ble opprettet i 2007/2008 i Molde. NAV-reformen gikk ut på at trygdekontorene, Aetat og sosialkontorene skulle samles under et tak. Noe som ble ansett som til det beste for våre brukere. Samtidig skulle det opprettes forvaltningsavdelinger i fylkene der ansatte skulle ta seg av oppgaver av mer forvaltningsmessig karakter uten noe særlig brukerkontakt.

Reformen medførte en viss overtallighet i byer der forvaltningsenhetene ikke ble opprettet, så som i Kristiansund, der det ble opprettet en underavdeling av NAV Forvaltning Molde. Den opprinnelige tanken var at avdelingen etter hvert skulle forsvinne ved naturlig avgang. Vi hadde også noen overtallige på Sunnmøre og på Sunndalsøra, men disse medarbeiderne er borte for lengst.

Nav skal kutte 150 årsverk – avdelingen i Molde eller Kristiansund ryker Årsaken bak kuttene er et pågående arbeid med digitalisering.

Det ble vedtatt i november 2018 at NAV Arbeid og ytelser Molde skulle inneholde kun en lokasjon mot tidligere to lokasjoner, en i Molde og en i Kristiansund. Begge plassene har løpende husleiekontrakter til våren 2023. Tanken bak at vi skulle samles under et tak var billigere drift, samt et større fagmiljø. Leiekostnadene er billigere i Kristiansund enn i Molde. Så vi ansatte i Molde har vel hatt en mistanke om at det ble valgt en lokasjon i Kristiansund ut fra disse alt for snevre kriteriene.

Det har vært noen endrede forutsetninger siden november 2018. Pr. i dag er vi 73 fast ansatte i Molde og 43 fast ansatte i Kristiansund. Vedtaket om sammenslåing som ble gjort i 2018 ble gjort under forutsetning av at behandlingen av sykepenger skulle tas bort fra NAV Arbeid og ytelser Molde, de ansatte arbeidet i Molde. Vi skulle da sitte igjen med å behandle uføresøknader i Molde og stønad til enslige forsørgere i Kristiansund. Underveis har enheten fått tilbakeført sykepengeavdelingen til Molde. Vedtatt våren 2021. Medarbeiderne på sykepenger har gjort en ekstraordinær innsats både i egen avdeling og har ytt hjelp til andre enheter i landet, spesialt mye hjelp er gått til Oslo. Avdelingen har også fått tilført arbeid som før lå til NAV kontorene. Sykepengeavdelingen har vokst voldsomt siste året og teller nå snart 60 medarbeidere med de midlertidige ansatte. Uføreavdelingen skal ha 26 fast ansatte. I tillegg har vi stabsfunksjonen her i Molde. Det vil si at vi er ca. 90 medarbeidere i Molde pr. i dag.

– Bekymret for de ansatte Kristoffer Tangen Gjerde er avdelingsleder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) for Nav Møre og Romsdal. – Vi er bekymret for de ansatte og for hele fagmiljøet, sier han.

90 arbeidsplasser på Nav-kontor kan bli flyttet fra Molde til Kristiansund – Idiotisk å krangle internt – Fortsett sånn det er i dag, med Nav-kontor der det er statsansatte både i Molde og Kristiansund. Så får vi stå sammen om å få lagt flere statlige arbeidsplasser utenfra til Møre og Romsdal, sier varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp).

De økonomiske forholdene

Det er vurdert at et lokale i Kristiansund er det best egnede lokalet for oss. Dette anbudet var også det billigste. NAV vil spare 195.000 kroner årlig i husleie sammenlignet med hva som i dag betales for to lokasjoner. Samtidig har NAV forpliktet seg til å betale 900.000 årlig i momskompensasjon til huseier i den første leieperioden. Leieperioden er 10 år + opsjon på 5 +5 år. NAV har også forpliktet seg til å betale reisekostnader med inntil 3500 kroner pr. måned pr. ansatt i to år fra sammenslåingen. I tillegg kan det tilkomme kostpenger med kroner 210 kroner pr. dag for de som vil ha en reisetid på over 2,5 timer pr. dag. Begge avdelingene i Molde har en utstrakt bruk at overtid i tillegg til midlertidige ansatte. At vi vil komme ned igjen på 73 ansatte i Molde i overskuelig fremtid er av den grunn ikke realistisk. Tenkt at ca. 80 personer utløser 3500 kroner i reiseutgifter pr. måned vil dette på årsbasis gi en merutgift for staten på 3.080.000 kroner. I tillegg kan det tilkomme kostpenger. Pendling på Nordvestlandet er ikke det samme som pendling på det sentrale Østlandet. Her er det privatbiler som gjelder og det skal ikke så mange turer tur/retur Molde/ Kristiansund før 3500 kroner kan innløses selv med en hybrid løsning med to dager med hjemmekontor og tre dager med pendling. Det vil dermed ta 15 år med redusert husleie før vi har nullet ut et år med pendling og 30 år med redusert husleie før vi har nullet ut to år med pendling. Når det gjelder momskompensasjonen på årlig 900.000 kroner, kunne ikke fungerende direktør i NAV Arbeid og ytelser gi oss et svar på hvor denne utgiften kommer inn i regnskapet.

De miljømessige konsekvensene

Pendling bør unngås i størst mulig grad. Pr. i dag finnes det ikke offentlig kommunikasjon som har kapasitet til å frakte oss tur/retur Molde/Kristiansund innenfor et kort gitt intervall morgen og ettermiddag. Det vil si at privatbiler er eneste mulighet for å komme oss til Kristiansund. Vi mener at å presse folk til pendling hører ikke hjemme i dagens samfunn der det er et stort fokus på miljøvern. Det må vektes tungt å prøve og unngå unødvendig bilkjøring. Den aktuelle veistrekningen er dessuten allerede kraftig belastet trafikkmessig.

– Blir det sammenslåing, blir det Kristiansund – Blir det bestemt at Nav-avdelingene skal slås sammen, kommer man til et punkt der man må spørre: Skal arbeidsplassene legges til dem som har mest eller dem som har minst? sier fylkespolitiker Kristin Sørheim.

Nav-ansatte i Molde opplever å bli lite hørt om framtida – Mister vi medarbeidere, er det risiko for brukerne – Det sier seg sjøl hvordan vi har det på jobb. Ansatte i Molde føler stor usikkerhet, og må få ut frustrasjon. Vi ønsker at det skal være kontorsted for Nav Arbeid og ytelse både i Molde og i Kristiansund, sier Reidun Dalen til Romsdals Budstikke.

Tap av kompetanse i forhold til at medarbeidere slutter etter hvert

I Molde behandler vi to tyngste ytelsene, uføretrygd og sykepenger. Det tar lang tid å bli en erfaren saksbehandler på disse ytelsene. Vi har kunnskap og kompetanse som er bygget opp over lang tid. Kompetansen vil gradvis smuldre opp. Ansatte i Molde vil naturlig nok se seg om etter annet arbeid etter hvert om lokasjonen blir i Kristiansund. Dette kan selvsagt ta noe tid da Molde er en liten by og stillinger som er i vårt interessefelt blir ikke utlyst i en slik mengde at det er bare for 80-90 ansatte å skaffe seg nytt arbeid i løpet av kort tid.

På sykepenger har økningen i arbeidsmengde vært formidabel. Forrige mandag lå det 150.000 oppgaver til behandling til sammen i alle enheter som behandler ytelsen. Risikokartet for at NAV ikke skal klare å levere på landsbasis når det gjelder sykepenger, er definert som rødt. Det vil si at det kan være stor risiko for at våre brukere ikke får rett ytelse til rett tid. Det er ca. 300 medarbeidere på sykepenger på landsbasis og i Molde arbeider snart 60 av disse medarbeiderne. At noen i det hele tatt tør å starte et løp med flytting mot Kristiansund og tap av medarbeidere i Molde er for oss helt uforståelig.

Når det gjelder rekruttering har Molde en større fordel en Kristiansund, Molde har høyskolen med flere utdanningsretninger som er relevante for NAV. I tillegg har vi NAV Kontaktsenter som de siste årene har vært en stor bidragsyter for rekruttering når det gjelder nytilsetting i Molde.

De menneskelige konsekvensene for ansatte

Som det går frem ovenfor er ikke pendling på Nordvestlandet det samme som pendling på det sentrale Østlandet. Det vil bli svært slitsomt for oss med pendling strekningen Molde/Kristiansund, og selvsagt like slitsomt om ansatte i Kristiansund skulle begynne å pendle til Molde om valget på lokasjon blir et annet enn det som nå er innstilt. Vi i Molde har medarbeidere som NAV har brukt store ressurser på å få i arbeid og som ikke kan pendle av ulike årsaker. De har fått stillinger hos oss som er svært tilpasset. Skal NAV være bekjent med å presse disse ut av jobb og kanskje over i en uføretrygd? Vi har også flere arbeidstakere som har passert 60 år og som heller vil ta ut en tidlig pensjon i stedet for å bli belastet med at de siste årene i arbeidslivet blir svært slitsomme. Å ta ut tidligpensjon medfører store utgifter for staten, samt tap av inntekt for den ansatte som ser seg nødt til å slutte. For småbarnsforeldre blir det også vanskelig å være borte fra byen ca. 10 timer hver dag.

Helge Orten (H) sender skriftlig spørsmål til Hadia Tajik (Ap) om Nav: - Folk må få vite fakta - Hvilke fakta bygger arbeidsminister Hadia Tajik på når hun skal ta beslutningen om Nav-kontorene i Molde og Kristiansund? Det ønsker jeg at hun legger på bordet, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).

Nav Arbeid og ytelse har 116 fast ansatte - Gir innsparing å være lokalisert fysisk ett sted - All erfaring viser at det er innsparing i å være lokalisert fysisk til én lokasjon fremfor to, sier fungerende direktør for Nav Arbeide og ytelse, Gry Bovard Hansen.

Arbeidsmiljø

Vi som saken gjelder blir lite hørt opp i alt dette. Nå er det igjen yppet til strid mellom Nordmøre og Romsdal og vi blir brikker i et politisk spill. Ordføreren i Kristiansund som er tidligere avdelingsleder i NAV Arbeid og ytelser sin underavdeling i Kristiansund, trekker enda en gang inn sykehussaken og argumenter for at arbeidsplassene våre skal overføres til Kristiansund fordi de «mistet» sykehuset. Menneskelige hensyn, miljømessige hensyn, økonomiske hensyn, hensyn til brukere og faglige hensyn synes å være helt uinteressant for han, en tidligere ansatt i NAV. Vi i Molde er absolutt ikke interessert i å nøre opp under fogderistriden og ønsker at de to avdelingene skal bestå som nå. For den ytelsen som behandles i Kristiansund trengs det ingen samhandling med de ytelsene som behandles hos oss i Molde. Å ha to lokasjoner har fungert godt i mange år. At vi skal bli bedre faglig av å komme under samme tak, er totalt uforståelig for oss. Vi er mennesker, ikke maskiner, for at en arbeidsgiver skal få ut det maksimale av hver ansatt, må det være trygge, gode og stabile rammer rundt oss. Dette går ikke hvis vi ikke trives på jobb. Striden mellom de to regionene er så betent av vi kan ikke se hvordan vi skal få til et godt arbeidsmiljø og spille hverandre gode på vårt nivå, når ikke en gang politikerne klarer å enes eller holde seg til avtaler.

Konsekvenser for våre brukere

Undertegnede har enda ikke sett at noen har nevnt brukerne våre i den opphetede debatten som har foregått og foregår fremdeles. Vi har kunnskap og kompetanse som er bygget opp over lang tid. Vårt mandat er å ivareta våre brukere som er de aller svakeste i samfunnet. Det er vi i Molde som behandler saker for de syke brukerne. Skal vi ha kapasitet til å hjelpe andre, må vi ha det godt med oss selv. Som sagt er det stor fare for at verdifull kompetanse forsvinner. Er våre brukere tjent med dette? Er våre brukere tjent med utslitte saksbehandlere som ikke får ting til å fungere på grunn av dårlig arbeidsmiljø og dårlig samarbeidsklima, samt slitsom pendling?

Vi ber ministeren om å vurdere helheten i saken. Merkostnadene og belastningene som sammenslåingen til en lokasjon medfører, kan langt på vei dekke utgiftene til to lokasjoner i lang tid fremover. Alle utgifter som her er nevnt blir til syvende og sist staten sine utgifter. Vi mener at avgjørelsen som er gjort med en lokasjon i Kristiansund, bygger på et altfor spinkelt grunnlag. Avgjørelsen er ikke er godt nok utredet verken når det gjelder økonomiske konsekvenser eller andre konsekvenser som nevnt ovenfor. Å fortsette med to lokasjoner vil være det beste for alle parter.

Ansatte ved Nav Arbeid og ytelse Molde

Romsdals Budstikke kjenner innsendernes identitet.

