Idretten har ikke fått sin rettmessige plass

Flere ukers fokus på Moldebadet (MB) og prisnivået de har lagt seg på, har nå fått våre politikere til å våkne. Nær sagt samtlige partier går sterkt ut i RB og mener det som har skjedd siste årene er horribelt.

At politikerne også stiller i møte med klubbene som benytter MB, er flott. Da gjenstår det å se om ord blir til handling. Vil våre folkevalgte sørge for at Molde svømme- og livredningsklubb (MSLK) og Molde undervannsklubb (MUVK) får en tilgjengelighetsavtale og økonomiske rammer de kan leve med? Eller vil entusiasmen for klubbene slukne når media ikke lenger skriver om det?

En påminnelse til dere politikere:

Et stort antall millioner av idrettens midler ble brukt til å delfinansiere anlegget. 12 år etter åpning, har idretten fortsatt ikke fått sin rettmessige plass i anlegget, slik tippemiddelforskriften krever.

MSLK (etabl 1934) hadde over flere tiår bygget seg et millionbeløp i egenkapital. Årene i MB har tæret kraftig på klubbens midler. Selv med private sponsorer i ryggen, er egenkapitalen mer enn halvert. Det kan ikke fortsette.

Økonomien til MB har hvert år siden starten gått med millionunderskudd. I forbindelse med oppstart gjorde representanter for MSLK, en stor jobb med å hente erfaringer fra andre lignende anlegg og hvordan disse fikk til god samdrift med idretten. Mange forslag ble forelagt MB's ledelse, men ble stort sett avvist uten videre vurdering. Jeg har de siste dagene erfart at flere av forslagene våre fra 2010-11, den dag i dag anses som suksessfaktorer i mange anlegg. Kanskje er det på tide å lytte til andres erfaringer? De 12 siste årene har vel ikke økonomien i MB akkurat vært en suksesshistorie?

Svømmeidretten er en sikker produsent av fremtidige brukere i MB. Flere tiår med jevnlig mediefokus på skolesvømming, har ikke hatt noen nevneverdig effekt. Norge er et land der altfor få kommuner overholder grunnskolelovens krav til svømmeundervisning. Et skremmende stort antall nordmenn lærer aldri å svømme skikkelig. Da er idretten fremtiden for anleggene.

Over hele Norge er Barnas Svømmeskole en kjempesuksess. Svømmeklubbene avholder hver seg, kurs for hundrevis av barn hvert år. Instruktørene er frivillige / foreldre og prisnivået gir de fleste mulighet til å melde seg på. I MB er dette en melkeku, kun tilgjengelig for familier med god økonomi. Antall deltakere er altfor lavt til at det gir vesentlig tilbake til anlegget, da inntektene går til lønnede instruktører. I andre anlegg som f eks Kristiansund, leies bassenget ut til svømmeklubben for en pris som er levelig, men samtidig gir en sikker og risikofri inntekt (netto kr) til anlegget. Klubbene lærer hundrevis av barn å svømme og rekrutterer i tillegg svømmere og frivillige foreldre til svømmeklubben.

Jeg er ikke lenger aktiv i MSLK. Men mitt hjerte for frivilligheten og idretten, gjør at jeg med glede fremlegger konkrete forbedringsforslag til dere politikere, løsninger som har vært en suksess i andre anlegg. Jeg forventer at dere som MBs «overordnede», sørger for at idretten får både den plassen og det prisnivået de har krav på.

Kjell Arne Nygård

