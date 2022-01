Gjenåpningen kan starte denne uka

Meninger

Det er ventet at regjeringa i løpet av de neste dagene vil kalle inn til en ny pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Denne gangen er det lov å håpe på omfattende lettelser i tiltakene. Spesielt gjelder dette regler for karantene. Slik situasjonen er nå er det flere som er heime på grunn av råd og regler enn det er på grunn av sjukdom. De samfunnsmessige konsekvensene ved utstrakt bruk av karantene er store. Samtidig har man kontroll på antall innleggelser. Det er naturlig å vektlegge de faglige rådene, også når de er mer positive.

Siden mars 2020 har det vært opp- og nedturer i samband med disse pressekonferansene. Befolkningen har lært seg til å leve med omfattende tiltak, og oppslutningen om råd og anbefalinger har vært høg. Norge er et land med høg vaksinasjonsgrad. Omikron-varianten som nå dominerer har et mildere sykdomsforløp, spesielt for vaksinerte. Derfor er man mindre bekymret, sjøl om smittetallene er høge. Vi tror derfor at det er riktig med betydelige lettelser i tiltakene for den kommende perioden.

I den kommende perioden kan sjukefravær bli en betydelig utfordring på mange arbeidsplasser. Allerede er det eksempler på at skoler og barnehager har slitt med den daglige gjennomføringen. Det er krevende å manøvrere i dette landskapet, og igjen vil vi advare mot skråsikkerhet. Er det noe pandemien har lært oss så er det at det kan svinge fort. Nå er FHI positive, og den optimismen bør avspeiles i den nye tiltakspakken. Samtidig må vi være litt tålmodige. En full åpning slik vi ser i Danmark og flere andre europeiske land virker foreløpig lit tidlig..

Undersøkelser viser at folk nå er mindre bekymret for å bli smittet. Det er positivt. Frykt kan legge unødig begrensninger i hverdagen. Samtidig skal man ha respekt for at folk opplever dette forskjellig. Og fortsatt er det grupper som er særlig sårbare, og som vil trenge beskyttelse. Dette innebærer at det fortsatt vil vær en balansegang i hverdagen, men mange kommer til å oppleve det som mer åpent.