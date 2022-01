Tyrili til Molde, hva nå Helse Midt-Norge?

Meninger

Jeg vil starte dette innlegget med å si at jeg ikke har noe imot Tyrili som stiftelse. Tvert imot; jeg mener de representerer et viktig supplement til de offentlige tilbudet for rusavhengige. Og jeg mener det er en styrke at vi har flere ulike behandlingsformer i regionen, slik at ulike pasienter kan få ulike tilbud. Men jeg mener også at hoveddelen av rusbehandling i spesialisthelse- tjenesten skal foregå hos det offentlige, slik all annen helsehjelp gjør det.

Det er derfor med vantro vi leser i RB at Tyrili skal etablere 18 døgnplasser for langtidsbehandling av rusavhengige i Molde. Veksthuset har også 18 døgnplasser for langtidsbehandling, og er drevet av det lokale helseforetaket (Helse Møre og Romsdal). Ergo blir det 36 plasser for slik behandling i 5 minutters gangavstand i lille Molde.

Avtalen er inngått gjennom en anbudsprosess, mellom Tyrili og Helse Midt-Norge (HMN). Sistnevnte er Helse Møre og Romsdals (HMR), og da også Veksthusets, eier. I min logiske verden ville en slik prosess blitt innledet av kontakt mellom eier (HMN) og tjenesteyter (HMR) Naturlige temaer ville være; hva er behovet i Møre og Romsdal? Hvilke tilbud trenger vi, og hva er det logisk å legge ut på anbud? Er det behov for 18 nye døgnplasser? Er det andre tilbud det er behov for? Jeg ville forvente at HMN er proffe nok til å ha faglig og tallmessig belegg for behovet de legger ut på anbud. I denne saken vil jeg gjerne se det grunnlaget som viser at det er behov for en dobling av kapasiteten på langtidsbehandling i vårt fylke. Det er noe ventetid, ja, men mest på papiret. I realiteten får de fleste pasientene komme inn til behandling mye tidligere enn det ventelistene skulle tilsi.

Et resultat av dette er at det i fjor ikke var noen brudd på fristen for behandlingsoppstart. Ergo er tilbudet rimelig i samsvar med behovet.

Etter min kunnskap er det ingen i Helse Møre og Romsdals faglige ledelse som har blitt kontaktet vedrørende denne anbudsprosessen. Ingen har visst noe, før det stod å lese om saken i RB. Og prosessen har endt med en avtale som gjør at Tyrili konkurrerer om pasientene i Møre og Romsdal, med penger som må tas fra vår egen klinikk. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at dette på sikt kan få konsekvenser for drift av egen døgninstitusjon. For vi vet alle, av erfaring, at når økonomien er presset så blir det nærliggende å legge ned egen drift dersom det private har plasser som kan kjøpes.

Andre effekter av det som nå er gjort, er bl.a at det vil bli sterk konkurranse om fagfolk i lille Molde. En stor del av fagfolkene i Molde som har kompetanse på rus og rusbehandling finnes i dag på Molde behandlingssenter / Veksthuset, samt i Molde kommune. Begge disse organisasjonene vil bli mål for rekruttering når det skal opprettes en ny, stor, institusjon. Ønsker virkelig HMN å utarme sitt eget fagmiljø? I tillegg blir det opplyst at Kvamsgrindkollektivet i Trondheim, som har svært lang erfaring i å jobbe med ungdom, tapte dette anbudet. Altså så er det nå mange kompetente fagfolk i Trondheim, som ikke lenger har jobb. Kompetanseforskyvning helt ute av balanse både i Molde og i Trondheim; forstå det den som kan.

Som sagt har jeg ikke har noe imot Tyrili som behandling. Men Tyrilistiftelsen har allerede i dag en institusjon i Trondheim, som pasienter fra Møre og Romsdal kan velge seg til. Dersom Tyrili sin etablering i Molde fører til nedlegging av Veksthuset, mener jeg at det er pasientene i regionen som taper. Det gjør de også når vi mister Kvamsgrind.

Veksthuset i Molde har drevet rusbehandling i 34 år og er et svært godt tilbud til rusavhengige. Det viser bl.a resultater fra et pågående regionalt forskningsprosjekt i regi av Helle Wessel Andersson. P.t drives det også svært spennende behandling av traumatiserte pasienter ved institusjonen. At alt dette nå settes på spill av HMN, uten noen form for dialog rundt behovet for døgnplasser i Møre og Romsdal, er for meg helt uforståelig.

Det er ikke fritt for at jeg kjenner på bitterhet mot HMN i denne saken. Etter 28 år i dette fagfeltet, hvorav 16 år som leder, har jeg hatt en forventning om at vi spiller på lag med våre eiere. Denne saken gjør definitivt noe med min tillit.

For ordens skyld; jeg innehar p.t ikke noen lederstilling i helseforetaket. Da står jeg (heldigvis) friere til å si min mening.

Siv Kvamme

