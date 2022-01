Denne salen skal være trygg

Meninger

En spørreundersøkelse gjennomført av kulturbyggingsgruppa i Molde kommune viser at 28 prosent av de folkevalgte i Molde kommunestyre mener at møtearenaen ikke er en trygg møteplass. Funnene er alarmerende. Kulturbyggingsgruppa varsler at de nå vil samle gruppelederne for å gå gjennom situasjonen. Dette er en høyst nødvendig gjennomgang. Resultatet er helt avhengig av at politikerne er villig til å gå i seg selv. En ting bør være overordnet alt: Kommunestyresalen skal være en trygg plass for alle representantene, uavhengig av partifarge.