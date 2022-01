Teatret Vårt har holdt hjula i gang

I to år med krevende rammebetingelser, skiftende regler og strenge smitteverntiltak har teatret holdt aktiviteten oppe.

Teatret Vårt la denne uka fram besøkstallene for 2021. Totalt 18.330 besøkende er omtrent halvparten av det teateret har i et normalår. Likevel er teatersjef Kristian L. Strømskag fornøyd, og det med god grunn. I to år med krevende rammebetingelser, skiftende regler og strenge smitteverntiltak har teateret holdt aktiviteten oppe. Dette har gitt nyttig påfyll til mange i en hverdag hvor tilgangen på kulturopplevelser har vært begrenset.

Også i 2020 klarte regionteatret å komme ut med, etter forholdene, gode besøkstall. Da var det dramatiseringen av «Slåttekar» av Edvard Hoem som løftet tallene. Den gikk i en periode med mindre publikumsbegrensninger. I år var «Virvelvind», basert på Ane Bruns tekster, den store satsingen. Begge disse forestillingene viser teatrets forsterka lokale og regionale profil. Det er viktig og imponerende at disse oppsetningene ble realisert under pandemien.

Det er verdt å merke seg at Teatret i stor grad har klart å levere teater ut til folk i denne perioden. Ikke minst er det imponerende at man har klart å gjennomføre store deler av turnévirksomheten. Besøkstallene på 18.000 må vurderes ut fra antall tilgjengelige plasser. Flere av de store satsingene har vært rammet av antallsbegrensninger. Det skal bli spennende å se hva de nye juletradisjonene kan levere i et normalår.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt begrensningene i kultursektoren, og ikke minst hvordan dette har rammet den private delen og frilansere. Vi håper at det snart skal bli mulig å kjøre som normalt. I den perioden hvor mye har vært stengt har aktører som Teatret Vårt vært viktige for kontinuiteten. Vår oppfatning er at regionteatret har levert svært godt.

Samtidig med at besøkstallene ble klare offentliggjorde teatersjefen at han har signert ny kontrakt som varer ut 2027. Strømskag har i sin første periode gitt viktige bidrag, ikke minst ved å løfte teatret inn i den offentlige samtalen.