Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund

Meninger

Møre og Romsdal har færre statlige arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet. Det er en sentral målsetting at denne skjevheten skal utjevnes. Gjennom årrekker har dragkamp om eksisterende arbeidsplasser splittet fylket. Nå er det i fylket enighet om at man i fellesskap skal kjempe for å få nye arbeidsplasser til vår del av landet. Derfor er det underlig at staten legger opp til en ny tautrekking mellom Molde og Kristiansund i kampen om framtidig lokalisering for Nav Arbeid og Ytelse.

Sentralisering har vært en sterk drivkraft de siste åra. Som statsminister satte Høyre-leder Erna Solberg i gang flere sentraliseringsprosesser som rammet Molde. Samlokalisering av Nav Arbeid og ytelse er også en prosess som strekker seg tilbake til forrige regjeringsperiode.

Det ble i 2018 vedtatt at Nav Arbeid og Ytelse skulle samles til en lokasjon. I dag er det to kontorsteder knyttet til denne enheten. 90 ansatte jobber fra Molde mens 40 jobber fra Kristiansund. Etter en anbudsprosess skal Nav ha innstilt på at man i framtida bør samle alle ansatte i et nytt kontorbygg i Kristiansund.

Regionene Nordmøre og Romsdal trenger mer samarbeid. Slike dragkamper gir ofte motsatt resultat. I dette tilfellet er også besparelsen liten. Det er oppgitt at man vil ha en årlig husleiebesparelse på under 200 000 kroner. Samtidig vil man ha kostbare overgangsordninger for ansatte som må pendle i de to første åra. Det er derfor vanskelig å se at denne flyttingen vil bli særlig lønnsom.

Samtidig påfører man de ansatte i Molde en stor belastning. Vi vil advare mot å gjøre ansatte til brikker i et politisk spill. De siste åra med utstrakt bruk av heimekontor har vist at det skal være mulig å løse denne jobben på en god måte fra to kontorsteder med felles ledelse. Dette bør motivere til å tenke nytt om flytting.

Senterpartiet var i valgkampen den sterkeste stemma mot sentralisering. Sp-politikere på Stortinget ber nå om svar fra Arbeidsdepartementet i Nav-saka. Vi mener det er grunnlag for å se på denne saka på nytt, og at det til sist er en politisk avgjørelse som ligger hos regjeringa. Resultatet bør da bli at arbeidsplasser opprettholdes i begge byene.