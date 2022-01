Idrettens betingelser i Moldebadet

Meninger

Som RB reportasjen forteller, er svømmeidretten ekskludert for store grupper av befolkningen, fordi halleie er så dyrt.

Her er litt historiske fakta:

- MSLK og UV rugby, er trolig de eneste idrettslagene i Norge, hvor medlemmene må betale dobbel leie. Jeg var trener/dommer/medlem i MSLK i over 20 år (1996-2018) og var med på forhandlingene om de første avtalene med MB. Ingen andre anlegg opererte den gang med både baneleie og krav om årskort fra medlemmene.

- Tidligere leder for Molde Idrettsråd og mangeårig forkjemper for idretten Ulrik Opdal, uttalte i forbindelse med oppstart av MB følgende: «- Tippemidler er idrettens forskuttering i anlegget og det skal forplikte». MB fikk mer enn 14 millioner kroner i tippemidler. Allikevel bruker MB sitt monopol til kynisk å flå klubbene.

- Årskort gir IKKE medlemmene i MSLK anledning til å benytte anlegget som de vil. De kan besøke det så ofte de vil, men de får ikke lov å trene utenom faste treningstider. Ved flere tilfeller er svømmere bortvist, anklaget for å bedrive organisert trening utenom treningstid. - MB var den gang de startet svømmeskole, først i Norge som startet slike kurs med egne ansatte. I andre anlegg, driftes dette av svømmeklubbene og gir gode inntekter til både klubber og anlegg, med foreldre som frivillige instruktører.

Sist gang RB hadde reportasje om kurset, rapporterte MB ca 100 barn årlig på svømmeskole. Samme år gikk over 400 barn på svømmeskole i regi av klubb i Kr sund. Disse kursene koster gjerne under halvparten av MB sine kurs og er klubbenes viktigste rekrutteringsarena.

- Klubbene som trener i MB utenom åpningstid, er nok de eneste i landet som må betale for badevakt. Klubbens trenere er pålagt samme livredningskurs som MBs ansatte. I andre anlegg (f eks Pirbadet), har klubbens trenere egne adgangskort og klubbene er ansvarlig for egen sikkerhet. - Klubben tilbys mulighet til å selge billett til arrangement.

- Det er aldri noen gang blitt solgt billetter til svømmearrangement i Norge. Det vet MB. Årsaken er at det kun er plass til svømmere og familie ved arrangementene. Enda en kostnad for de samme foreldrene altså. Når det fra før av betales startavgifter for hver øvelse, ville ingen andre klubber deltatt, dersom det kom inngangsbilletter i tillegg.

- Kr sund og Ålesund har ikke egne basseng for idretten. I Kristiansund er løsningen i praksis lik som i Molde. Sklie/stupetårn/trimbaner er en del av konkurransebassenget. I Ålesund har det nye Bybadet samme løsning, i tillegg til at de fortsatt har svømmebasseng på Moa. Det blir som om Molde skulle beholdt Idrettens Hus til fordel for klubbene.

- Billettprisene i MB blir i RB presentert som en av de dyreste i landet, selv når de sammenlignes med Atlanterhavsbadet og Pirbadet, anlegg som tilbyr mange flere fasiliteter enn MB. MB er så dyrt at folk rundt Molde, anser det som lønnsomt å kjøre til Kristiansund. Høyere pris, gir med andre ord lavere etterspørsel. Er det noen som faktisk er forundret over det?

Kjell Arne Nygård

