Ikke mer byråkratisk rundkjøring

Meninger

Det nærmer seg tiårsdagen for å få laget et sikrere vegkryss på Holamyra i Malmefjorden. Næringsvirksomheten på Holamyra har økt, trafikken fra kunder og beboere i området har økt. Og gjennomgangstrafikken langs fylkesveg 64 har økt. På de mest trafikkerte dagene er det målt rundt 8.000 kjøretøy per døgn. Alle har sett at krysset som omtales som «Kiwi-krysset» er direkte livsfarlig. Årlig har det vært trafikkuhell i krysset, men på uforståelig vis har årene gått uten at krysset har blitt gjort om. Helt til Hustadvika kommune mistet tålmodigheten og tok tak i prosjektet.

Ordfører Tove Henøen har prøvd å få vegeieren, som er fylkeskommunen, til å reagere. Svarene har vært unnvikende. Før jul la kommunedirektør Per Sverre Ersvik fram forslag for kommunestyret i Hustadvika om at kommunen tilbyr seg å forskottere ei ny rundkjøring på Holamyra. Kommunestyret var helt enig i at det haster slik med å få sikret krysset at kommunen legger ut rundt 20 millioner kroner, og så får kommunen tilbake pengene fra fylkeskommunen på et seinere tidspunkt. Krysset på Holamyra står nemlig ikke på fylkeskommunens prioriteringslista før i årene 2025-2030.

Hustadvika kommune fortjener honnør for å vise handlekraft for å få bygget rundkjøring og på den måten både gjøre krysset tryggere og få flyt i gjennomgangstrafikken. Med ei ny rundkjøring på plass kan Holamyra utvides med mer næringsvirksomhet og flere boliger. Kommunedirektør Ersvik mener det er mulig å ha ny rundkjøring ferdig i løpet av neste år. Framdriften av arbeidet forutsetter at fylkeskommunen blir med på en avtale om at kommunen forskotterer rundkjøringa. Vi mener fylkeskommunen må ta imot tilbudet fra Hustadvika med åpne armer. Ei sak som for utenforstående virker kurant å løse, har vært inne i ei byråkratisk rundkjøring i alt for mange år.

Fylkeskommunen har for lite penger til å klare å holde alle vegene vedlike og gjøre ulykkesbelasta punkt tryggere. Når det er situasjonen, må fylkespolitikerne prioritere de farligste og mest ulykkesutsatte punktene først. Nå har fylkeskommunen sjansen til å vise at man umiddelbart får underskrevet avtalen med Hustadvika kommune om forskottering slik at Holamyra-krysset kan lyses ut på anbud og finne sin gode løsning.