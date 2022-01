Brev til Nye Veier AS: Utbedring av Eksportvegen E136 Vestnes – Innlandet grense

Meninger

Det vises til planlagt møte i Ålesund med toppledelsen i Nye Veier AS den 10. januar 2022, som dessverre måtte utsettes pga. pandemisituasjon.

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nordmøre IPR, Romsdal IPR, Sunnmøre regionråd, NHO og LO står samlet bak kravet om rask oppstart av helt nødvending opprusting av Eksportveien E136 mellom Vestnes og Innlandet grense. Dette er også i tråd med tidligere innspill, der denne veistrekningen ble rangert på topp i høringen til NTP 2022-33.

Snøkaoset tvinger fram svar om E136 i Romsdalen: – Når starter arbeidene? - Det har vært lite konkret å høre fra Nye Veier om hvordan framdrifta blir for utbedringene av E136 gjennom Romsdalen. Vi håper på mer konkrete svar nå, sier lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.

Utbedringene av E136: Ikke ett spadetak tas i år Ingen gravemaskin kommer i gang i år for å utbedre E136 gjennom Romsdalen, bekrefter direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS. En viktig årsak: Nye Veier har ennå ikke fått planarbeidet fra Statens vegvesen!

I Stortingsmelding 25 (2014-15) fikk Nye Veier i sitt oppdrag blant annet å gjøre veitransporten mer effektiv, forutsigbar og tryggere og i tillegg styrke næringslivets konkurranseevne.

Møre og Romsdal er et av landets største og viktigste eksportfylker. Eksportvegen E136 er landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse, og er svært viktig for næringslivet i hele Møre og Romsdal.

Vegstrekningen har ikke en gjennomgående Europavei-standard. Store deler av strekningen har dårlig veistandard med smal veibane, krappe svinger, mange kryss, underganger og avkjørsler, og er derfor ulykkeutsatt. Enkelte parti har anbefalt fartsgrense på kun 20 km/t. Det er i tillegg identifisert en rekke skredpunkter. Veien gjennom Romsdalen er spesielt krevende om vinteren, og medfører trafikale problem som resulterer i stopp og forsinkelser for den store varetransporten mellom øst og vest.

Det er et stort behov for punktvis utbedring på strekningen for bedre trafikksikkerhet. Tiltaket inkluderer breddeutvidelse, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av svinger, siktutvidelser, oppgradering av avkjørsler, rassikring og konkrete trafikksikkerhetstiltak.

Helge Orten ber samferdselsministeren forklare om E136-dokumentene – Hvem ga stoppordre? Hvorfor har det tatt så lang tid å sende planene for vegutbedring av E136 fra Statens vegvesen til Nye Veier? Og hvem ga beskjed om å vente med dokumentene? Det ber stortingspolitiker Helge Orten (H) samferdselsministeren svare på.

Ministeren vet heller ikke hvorfor arbeidet med E136 har stoppet opp Helge Orten ville ha svar fra samferdselsministeren, men ministeren vet like lite som Orten.

Vi har klare forventninger om at Nye Veier prioriterer oppstart av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse allerede i 2022.

Vi ser fram til et fysisk møte, for å gå gjennom vår argumentasjon og bli orientert om Nye Veier sine prioriteringer og planer, så snart pandemisituasjonen tillater det.

Tove-Lise Torve

Fylkesordfører

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Espen Remme

Regiondirektør

NHO Møre og Romsdal

Kari Hoset Ansnes

Regionleder

LO Møre og Romsdal

Kjell Neergaard

Styreleder Nordmøre IPR

Ordfører Kristiansund kommune

Torgeir Dahl

Styreleder

Romsdal IPR

Vebjørn Krogsæter

Styreleder

Sunnmøre Regionråd

