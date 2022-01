Eksportvegen må ut av tåkevandringen

Meninger

Den viktigste riksvegen inn til Møre og Romsdal og ut fra Møre og Romsdal er europaveg 136. Hvert døgn året gjennom kjører mange hundre vogntog langs E136 i Romsdalen med varer som næringslivet og privatkunder er avhengig av. Vegen fra Ålesund til Dombås bærer navnet "Eksportvegen" med god grunn. I tillegg er vegen innfallsporten for rundt én million besøkende i en normal turistsesong. I mange år har det vært arbeidet med planer for å utbedre vegen langs strekninger som både er ulykkesbelastet og risikofylt å kjøre. For brukerne av vegen er det temmelig uforståelig at vegen befinner seg i et uoversiktlig tåkelandskap, der ingen vet når utbedringene vil skje.

– Kan ikke akseptere at E136 skubbes ut i uvisshet, sier Lastebileierforbundet – Kan ikke akseptere at E136 skubbes ut i uvisshet – Det vi advarte mot, ser ut til å skje; at E136 skubbes ut i tid. Skjer det, holdes brukerne av vegen for narr, sier regionsjef Jan Ove Halsøy i Norges Lastebileierforbund.

Statens vegvesen lover at planene for E136 i Romsdalen vil bli overført til Nye Veier – Nye Veier skal få dokumentene Nye Veier skal slippe å vente særlig lenger på å få planene for utbedringen av E136 i Romsdalen. – Dokumentene og det digitale grunnlaget er ikke overført ennå, men det skal skje nokså fort, sier tidligere prosjektleder for E136, Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen.

Utbedringene av E136: Ikke ett spadetak tas i år Ingen gravemaskin kommer i gang i år for å utbedre E136 gjennom Romsdalen, bekrefter direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS. En viktig årsak: Nye Veier har ennå ikke fått planarbeidet fra Statens vegvesen!

Sist sommer vedtok Stortinget at utbedringen av E136 får det statlige vegselskapet Nye Veier AS ansvaret for å gjennomføre. Statens vegvesen, som har hatt planleggingsansvaret fram til da. Til manges overraskelse er ikke planene og alle tilhørende dokumenter for E136-prosjektene ennå sendt over fra det ene statlige selskapet til det andre. Uansett hva som er forklaringen på seindrektigheten i å få oversendt planene til Nye Veier, er dette en systemsvikt samferdselsminister Jon Ivar Nygård må rydde opp i. Når Stortinget har sagt at E136-utbedringene skal gjennomføres av Nye Veier, kan ikke statlige vegselskap holde på informasjon overfor hverandre. Det har gått sju måneder siden Stortinget vedtok å gi Nye Veier oppdraget. Konsekvensen er at Nye Veier ikke har fått anledning til å starte sin gjennomgang av prosjektene og måten de mener utbedringene kan løses på.

Vi registrerer at for et annet vegprosjekt, Sørelva-Borkamo på E6 i Nordland, ble plandokumentene sendt over så raskt at vegstrekningen allerede er vedtatt sendt ut på anbud. Det samme skulle naturligvis ha skjedd med utbedringen av flaskehalsen øverst i Romsdalen, fra Rødstøl til Stuguflaten. Der er reguleringsplanen godkjent, og alt burde vært klart for å starte anleggsarbeidene i år. Nye Veier sier at anleggsarbeidene i Romsdalen ikke kommer i gang i år. Det er et samlet Møre og Romsdal helt uenig i. Stortinget ga ikke Nye Veier oppgaven med å gjøre E136 bedre, sikrere og mer framkommelig for å drøye tida, men for at utbyggingen skulle komme raskt i gang, og ikke være hemmet av årlige vegbevilgninger over statsbudsjettet. Vi deler utålmodigheten som Lastebileierforbundet uttrykker den: Det er et folkekrav at arbeidene på E136 kommer i gang i år.