Takk til alle de tusen som stiller opp

Et klapp på skuldra og et hyggelig ord til alle dem som vi ser bidrar

Meninger

2022 er Frivillighetens år. Det er det all grunn til å feire. Slik kong Harald allerede gjorde i sin nyttårstale, rett før det nye året startet. – En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten, sa kongen.

Kong Harald, viste til at «Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under pandemien. De svakest stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge.» Men kong Harald sa også at i 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft.

Det er veldig mange som yter en stor frivillig innsats. Hver eneste dag er det tusenvis av mennesker i det norske samfunn som bidrar uten å få noen form for lønn for sin innsats. Vi kjenner alle til dem, trenere, lagledere, kaffekokere, kakebakere, vakter, natteravner, loddselgere, løypekjørere, strandryddere og så videre. Ja, lista er utrolig lang og den finnes vel knapt den aktivitet hvor ikke frivillige sørger for at hjula går rundt og mange av oss kan nyte godt av den frivillige innsatsen.

Den frivillige arbeidsinnsatsen i Norge tilsvarer 142.000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). 55 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2021). Vi snakker med andre ord om enorme verdier i rein arbeidskraft. Verdien frivillig arbeid skaper av hjertevarme, raushet og glede i lokalsamfunnene kan ikke måles i penger.

Mange steder er det også frivillige som sørger for at det er god og trygg bemanning på vaksinelokaler og teststasjoner. Sjøl om pandemien har rammet frivilligheten, ser vi at det også her er mange som vil bidra med ekstra innsats – gjerne etter at egen arbeidsdag er over.

Vi kan alle bidra med litt eller mye dette året. Men ikke minst kan vi gi et klapp på skuldra og et hyggelig ord til alle dem som vi ser bidrar med frivillig innsats!