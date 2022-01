Skal vi bygge ut verna vassdrag?

Meninger

Vi står midt i en strømkrise, samtidig som vi må elektrifisere samfunnet vårt og skaffe mer ren energi. Derfor åpner politikere fra både høyre- og venstresiden nå for å bygge vannkraftverk i verna vassdrag. Frp går faktisk så langt som å foreslå det i Stortinget!

For noen kan det kanskje virke fornuftig å ofre noen vernede elver, hvis det kan gi oss mer klimavennlig strøm. Hvorfor er ikke dette en god idé? Vi stiller oss bak Budstikkas gode argumenter i lederartikkelen 13. januar, der de tar et klart standpunkt mot å bygge ut verna vassdrag.

Her er MDGs tre beste argumenter for hvorfor verna vassdrag må forbli verna:

1. Vannkraft har store negative konsekvenser for truede arter.

Utbygging har allerede forårsaket stor skade på leveområdene til villaks, som nå er kategorisert som nær truet og på den norske rødlista for første gang. Oppdemming, vannstandsregulering eller overføring av vassdrag påvirker hele 122 truede arter negativt. Det utgjør 4,4 prosent av alle truede arter, altså en stor andel av de truede artene i ferskvann. Urørte vassdrag gir også mange mennesker store friluftsopplevelser.

2. Vi har lite igjen.

389 helt eller delvis verna vassdrag høres kanskje mye ut, men andelen vannkraft som er utbygd er nesten tre ganger større enn det som er verna. Og det som er verna er ikke tilfeldig valgt, men er et representativt utvalg av naturen Norge en gang hadde, bevart for all fremtid. Det er farlig å åpne for å «justere litt» på dette vernet.

3. Å ofre natur for klima er å gjøre oss selv og alle andre på planeten en bjørnetjeneste.

Mye av poenget med å stoppe klimakrisa er å unngå at økosystemer kollapser, fordi de ikke klarer tilpasse seg de raske endringene. Da er det ikke en løsning å svekke de samme økosystemene. Naturen står allerede i en enorm krise, melder FN, fordi vi bygger ned og svekker den, litt og litt, her og der, hele tiden. Vi må velge klimaløsninger som ikke går på bekostning av naturen, samtidig som vi verner og restaurerer mer.

I dag er allerede to tredeler av norsk vassdragsnatur regulert til kraftformål. Sju av våre ti høyeste fosser er allerede bygd ut. Det er nå bare 10 prosent igjen av norsk uberørt natur, og hvert år blir det litt mindre på grunn av tusenvis av store og små beslutninger om å bygge ut en bekk, et jorde, litt skog, som hele tiden spiser enda mer natur.

Det som derimot er en god idé, er å oppgradere vannkraften vi allerede har, uten å ramme naturen. Det betyr for eksempel nye turbiner som gir mer energi når vannet strømmer forbi.

Vi må også trappe opp jobben med energisparing, som å isolere bygg bedre. Og vi må bygge ut solenergi på tak, og satse stort på havvind, som i havet mellom Storbritannia og Norge, der det allerede i dag finnes oljeinstallasjoner. Det foregår også ellers veldig mye spennende forskning og innovasjon på bærekraftige energiløsninger.

Vi trenger mer naturvern i Norge, ikke mindre! De verna elvene våre er for verdifulle til å ofres. MDG vil sammen med miljøorganisasjoner og andre partier som er enige med oss mobilisere for å få stanset dette.

Molde MDG ved Per Inge Netland og Ingvild Espelid Wold

