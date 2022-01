Om innbyggerinitiativ, lokaldemokrati og ordskifte

Meninger

Nærleiken til dei folkevalgte har overraska meg i arbeidet med innbyggerinitiativet i Midsund. I Noreg kan eg få kontakt med ein minister i løpet av få minutt, tingmenn set av tid til ein prat og følger på eige initiativ opp saka vidare, statssekretæren ringer meg opp og er lydhør, hjelpsam og interessert. Slik svarer rikspolitikarar på innspel frå ein einsleg innbyggjar. Korleis er det da når lokalpolitikarar får innspel frå 350 innbyggjarar?

Midsund ut av Molde blir eiga sak – over nyttår Ikkje stemning i kommunestyret for vedtak om «Midsund ut av Molde» no – kjem opp som sak i februar.

Dei burde da ivre etter å kaste seg ut i ordskiftet som foregår og syne engasjement kring saka? Først fekk dei ein gylden sjanse til å kome innbyggjarinitiativet i forkjøpet med Raudt sin interpellasjon i desember; denne møtte eit fleirtallig skuldertrekk. Sidan har debatten gått i lokalavisene: Først etter oppfordring har to av 59 folkevalgte har ytra seg. Det skal nemnast at varaordfører Gangstad møtte innspelet frå midsundingane med å hevde seg fanga mellom to stridande parter og ba om å få sleppe å ta standpunkt.

Om dei folkevalgte i komande kommunestyremøte ikkje set i gang ei utgreiing og folkehøring kring kommunesamanslåinga vil dei samstundes bekrefte den største og mest kostbare konsekvensen av denne: Avstanden frå innbyggarar til politikarane har økt. Styrkinga av lokaldemokratiet som både reformen og intensjonsavtalen heldt høgt har uteblitt, og vil medføre lågare engasjement og tilhørighet.

Er det lojalitet til partikontoret som legg lokk på diskusjonen? Til dømes Høgre si partigruppe burde jo lett ta ordet og rakrygga hevde eigarskap til ei slik utvikling. Når Langset (H) gledelig ytrer seg stikk motsatt er det tingmann Orten som må formulere det for dei: Innbyggerinitiativ som får gjennomslag er forstyrrande og hemmer arbeidet for kommunen.

Rak rygg burde ein kanskje også ha venta frå Sp og Gangstad; han har derimot ungått både debatt og senterpartipolitikk og grunngjev dette med manglande avklaring frå sine partifeller i departementet kring reversering; når ein i samtale med desse får høre at dei avventer lokale initiativ kan ein ikkje skulde på sentral styring.

I andre partigrupper kan det vere kjøtvekta som rår, parti som tydelig flagga meining i Midsund er no slått saman med partigruppene i Molde, der synet på saka er motsett.

At dei som gjorde vedtaket om samanslåing med Molde er som sunkne i jorda kan ein ikkje seie mykje på; dei gjorde eit lovleg vedtak og sit, med få unntak, ikkje med makt lenger. Dagens folkevalgte har både moglegheit til å rette opp den snart seks år gamle feilen og, først av alt, freiste å korte ned avstanden til folket med å ta ordet i debatten.

Harald Akselvoll, Midsund

--------------------------

