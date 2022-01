En viktig avklaring for Møre og Romsdal

Meninger

Innbyggerne i Kristiansund kommune har sagt sin mening om regiontilknytning gjennom en rådgivende folkeavstemning. Tirsdag ble resultatet offentliggjort. Litt over 63 prosent stemmer for fortsatt tilhørighet til Møre og Romsdal. Mindretallet ønsket seg Trøndelag. Totalt 5.847 personer stemte i valget. Det tilsvarer en valgdeltakelse på under 30 prosent. En innbyggerhøring gjennomført på SMS ga også flertall for Møre og Romsdal. Tidligere har det vært gjennomført folkeavstemninger i Aure og Smøla med flertall for Møre og Romsdal.

Dette er et klart råd til Kristiansund sine politikere om at innbyggerne i kommunen ønsker å bli i fylket. Ordfører Kjell Nergaard sier til Tidens Krav at bystyret nå må legge ballen død. Det er ikke et massivt folkekrav om å gå til Trøndelag, mener ordføreren. Han mener at det riktige for kommunen nå er å jobbe for å få det best mulig i Møre og Romsdal. Vi tror at Nergaard her har rett i sin analyse. At Kristiansund er en del av Møre og Romsdal vil også være det beste for resten av fylket. Nå handler det om å se muligheter, ikke begrensinger. Det er positivt at folkeavstemningen ga et så klart svar.

Diskusjonen om regiontilknytning har preget ordskiftet i regionen gjennom flere år. Det var riktig å gjennomføre rådgivende folkeavstemninger i de tre nordmørskommunene. Undersøkelsene har målt både stemning og engasjement for saka i lokalsamfunnet. Dette kan bidra til en mer opplyst debatt i fortsettelsen. Som ordføreren Nergaard understreker er det ikke noe folkekrav om å bytte ut Møre og Romsdal, snarere tvert om. Avklaringen gjør at nordmøringene nå kan tenke litt lenger frem i tid uten å måtte la regiondebatten ta for mye plass og legge begrenisninger.

Utgangspunktet for denne saken var en gryende misnøye for hvordan Nordmøre og Kristiansund ble prioritert i Møre og Romsdal fylket. Kanskje førte prosessen også til at de som kjempet for Møre og Romsdal ble mer oppmerksomme på verdien av å holde fylket samlet. Ordføreren viser til at det nå er en positiv utvikling på flere områder for Kristiansund. Det er positivt, og bra for hele fylket.