Dramatiske klimarekorder

Meninger

I forrige uke kom det igjen flere dramatiske nyheter om klimaendringene. Ifølge EUs klimaovervåking Copernicus er de siste sju åra de varmeste som er registrert på verdensbasis. Den årlige gjennomsnittstemperaturen var 1,1 til 1,2 grader høgere enn førindustrielt nivå, som er perioden mellom 1850 og 1900.

Som ikke det var nok, de varmeste havtemperaturene som noensinne er målt ble registrert i fjor. Siden målingene startet i 1955, har det aldri vært varmere i havet enn nå. Det nest varmeste året var 2020, mens det tredje varmeste var 2019, skriver avisa The Guardian.

Disse to nyhetene er dessverre i en lang rekke dystre klimarekorder med negativt fortegn som vi har fått de siste åra. Og allerede er klimaendringene en enorm kostnad for mange land verden over. I 2021 har klimaendringer ført til skader for flere hundre milliarder kroner, ifølge en ny rapport fra hjelpeorganisasjonen Christian Aid. Forsikringsselskapet Swiss Re kom fram til at naturkatastrofer og ekstremvær har ført til skader for 2.226 milliarder kroner i 2021.

Sju av ti norske kommuner frykter styrtregn og flom mer enn hetebølger og tørke, viser en undersøkelse fra Vestlandsforskning. I undersøkelsen svarer tre av fire kommune at bemanning er en barriere for å møte klimautfordringene, og 70 prosent svarer også at økonomien er et hinder for å gjøre nødvendige tilpasninger. Disse tallene er kraftig opp siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i 2017, skriver NTB.

Under ekstremværet Gyda fikk vi god varsling på forhånd. Etter det vi vet så langt, har offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og lokalsamfunn gjort en god jobb og sikret nødvendig beredskap.

Men vi vet at ekstremvær vil komme hyppigere og villere enn før, så kravet til beredskap og forebygging vil måtte bli enda sterkere i framtida.