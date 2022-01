Vi er nødt til å vise større raushet

Meninger

Norge er i ferd med å få vaksinert nesten hele befolkningen. Til nå er det satt, utrolig nok, over 10 millioner vaksinedoser her i landet.

Onsdag var totalt 10.236.900 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 4.294.792 første dose (79,7 prosent av befolkningen), 3.945.411 er andre dose (73,2 prosent av befolkningen) og 1.996.697 er tredje dose (37 prosent av befolkningen).

Et drøyt år etter at de første vaksinedosene ble satt er det nesten ufattelig hvor mange av oss som allerede nå har fått tre doser. Det visste vi heldigvis ikke etter nyttår i fjor. Da trodde vi at vaksinene langt raskere skulle bringe oss ut av pandemien.

Allerede den gang, da de første vaksinedosene ble satt, advarte likevel medisinsk ekspertise over hele verden mot at en skjevfordeling av vaksiner kunne forlenge pandemien. Vitenskapen visste godt at et virus oftere vil mutere seg i nye varianter når det får herje fritt

I dag vet vi at det ble resultatet. Etter gjenåpningsfesten i høst kom bakrusen med omikron og det ble raskt klart at vi trengte en tredje dose, Nå vaksinerer vi unge mennesker med dose tre, mens sårbare mennesker kan få en fjerde dose for en ekstra boost med beskyttelse.

For vaksinene virker, sjøl om det har blitt mange runder. Vi ser allerede at det blir færre alvorlig sjuke og at det kan tåles at mange flere blir smittet. Derfor åpnes det nå opp gradvis, land etter land, tross stor smittespredning.

Men skal vi være i stand til å stanse pandemien og enda flere nye virusmutasjoner, er det helt nødvendig at flere vaksineres i hele verden. Vaksineproduksjonen økes, trolig må det skje med et midlertidig patentunntak. For deles vaksineoppskriftene, kan vaksineringstempoet økes raskt.