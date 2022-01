Meninger

Romsdals Budstikke tok endog til orde for at fyrverkeri måtte forbys for å forhindre skader i et overbelastet helsevesen. Vi ønsker å bidra med noen refleksjoner og nyansere bildet som tegnes.

Hva skjedde på nyttårsaften i Møre og Romsdal?

Dersom vi bryter ned den nasjonale statistikken så var nyttårsaften slik: Omtrent 240 000 av fylkets 265 000 innbyggere var ute for å feire inngangen til det nye året, se på fyrverkeriet og ønske hverandre godt nyttår. Rundt 47 000 husholdninger kjøpte inn fyrverkeri, mens av fylkets drøye 31 000 barnefamilier var det hele 26 000 som feiret inngangen til det nye året med sitt eget fyrverkeri, enten alene eller med en annen familie. Over halvparten av fyrverkerikjøperne var med andre ord barnefamilier.

I følge politiet så var det seks – 6 – hendelser hvor det har vært meldt om uvettig bruk av fyrverkeri i hele fylket. Blant annet skal en ungdom ha skutt fyrverkeri mot en folkemengde i Sunndalsøra – her leter politiet etter den skyldige. Så vidt vi kan se så har det ikke vært rapportert om noen personskader eller branner forårsaket av fyrverkeri.

I sosiale medier kryr det av videoer og bilder fra hele fylket hvor folk jubler og ønsker hverandre godt nyttår under en fargesprakende himmel. Det er mye god folkehelse i både å glede seg og være lykkelig sammen med de man er glad i.

Likevel opplever vi noen få ganger at det forekommer uhell. Det er som følge av uvettig bruk. Derfor er vi i Norsk Fyrverkeriforening enig i det som skrives i lederen om behovet av en innskjerping i fyrverkeri-reglene. Vi har tatt til orde for at politiet må slå hardere ned på uvettig bruk, og det bør innføres et nasjonalt påbud om bruk av beskyttelsesbriller ved oppskytning av fyrverkeri. Derfor har Norsk Fyrverkeriforening delt ut nærmere 8 millioner beskyttelsesbriller de siste årene. Det skal vi fortsette med!

Heldigvis er antall skader kraftig redusert de siste ti årene. Det viktige og forebyggende arbeidet gir resultater, men vi er ikke i mål før skadene er borte. Vi har en nullvisjon når det kommer til personskader, og vi fortsetter jobben for å unngå skader.

Likevel er det viktig å huske på at all menneskelig aktivitet har en risiko knyttet til skade. Primærhelsetjenesten behandler årlig rundt 500 000 skader. Øyeskader utgjør rundt 24 000 av disse. I år ble det dessverre rapportert om ti – 10 – øyeskader som følge av uvettig fyrverkeribruk. Faktum er at ingen av de som har fått øyeskader brukte beskyttelsesbriller. I følge en stor undersøkelse som ble publisert i Tidsskriftet for den Norske legeforening så er det faktisk færre øyeskader på nyttårsaften enn det er på en «vanlig» lørdag (12.00 – 06.00).

I Nederland innførte de i 2021 et forbud mot privat fyrverkeri for å «skåne» helsevesenet – i tråd med hva Romsdals Budstikke også tok til orde for i lederen. Her opplevde man en fordobling av fyrverkerirelaterte skader sammenlignet med fjoråret. Hjemmelagde bomber og smuglet ulovlig fyrverkeri tok både liv og førte til svært alvorlige skader.

Vi kan ikke la uvettig adferd fra noen ytterst få, ødelegge feiringen og hyggen for det overveldende flertallet. Med et slikt resonnement er det svært mye som bør forbys i Norge.

Rikard Spets, Talsperson Norsk Fyrverkeriforening

