Dette er den beste julegaven også i år

Meninger

Igjen skal vi feire jul under helt spesielle omstendigheter. Tidlig i høst var det stort håp om at pandemien var over. Vi feiret gjenåpning i slutten av september.

Dessverre skulle en ny virusvariant brått snu opp ned på alt, og derfor er desember 2021 ikke så ulik det vi opplevde på samme tid for et år siden.

For mange er det vanskelig med en ny pandemivinter. Nedstengingen har mange ofre, og mange må fortsatt yte en stor ekstrainnsats i ei lang og krevende økt.

For et år siden var det likevel stor optimisme som prega juledagene. Tidligere hadde ei ny vaksine mot koronaviruset blitt tatt i bruk i flere land.

27. desember 2020 ble den første vaksinedosen satt i Norge. En 67 år gammel beboer ved Ellingsrudhjemmet i Oslo ble den første i Norge som fikk koronavaksine. Tirsdag 5. januar ble den første vaksinen satt i Romsdal.

Hele 2021 har vært preget av vaksiner. Slik er det også i førjulsdagene. Det er et spesielt syn å se køa for tredje vaksinedose på Rådhusplassen, like ved den store julegrana, med hektiske julehandlere hastende forbi.

Også for et avishus er desember ei travel tid, med mange ekstra aktiviteter. Vi lager julemagasin, har flere julekonkurranser og ikke minst deler vi ut julestjerner på vegne av våre lesere. Det er en oppgave som gir oss stor glede. Den raushet, varme og gavmildhet som så mange ønsker å formidle er rett og slett en fantastisk julegave.

Ikke alle kan oppleve den jula en ønsker og drømmer om. For flere er det ei vanskelig tid, og pandemien kan være med å forsterke dette. En av fire nordmenn sier de føler seg ensomme i en ny undersøkelse. Vi tror at også i år er den beste julegava at vi kan vise raushet rundt oss, både til de nære og kjære – men kanskje mer enn noen gang også til noen vi ikke kjenner.