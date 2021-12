Staten håver inn mens du får regningen

Meninger

Mange er nå usikre på om de har råd til kjøpe julegaver og mat før jul, på grunn av rekordhøye strømregninger. Mens staten tjener seg søkkrik på rådyr strøm, er regjeringen og flertallet på Stortinget bare villige til å gi folk smuler tilbake.

Fremskrittspartiet har foreslått en rekke tiltak som kunne hjulpet folk med de høye strømregningene. Allerede i tidlig i høst foreslo vi å fjerne el-avgiften og momsen på strøm. Vårt forslag ville gitt store besparelser for folk flest.

Mens staten håver inn 30-40 milliarder på dyr strøm, mener FrP at vi kan gi mer av ekstrainntektene tilbake til folket. Derfor vil FrP gi alle landets husstander en kontantsjekk på 4.000 kroner som et strakstiltak før jul. De andre partiene sier nei.

Men FrP gir ikke opp kampen for lavere strømregning. Derfor fremmet vi et forslag om at staten må kompensere for 75 prosent av strømutgiftene når prisen er over 50 øre/kWt. Det ville gitt folk betydelig mer i støtte til strømregningene enn hva det rødgrønne flertallet på Stortinget ønsker.

FrP har også foreslått å begrense eksporten av kraft for å redusere prisen på strøm her hjemme og sikre at vi har nok kraft gjennom vinteren.

FrP sier klart og tydelig nei til å sende ren norsk vannkraft i kabler ut til oljeplattformene for å elektrifisere sokkelen. Det er sløsing med strøm. Det er vanvittig at norske forbrukere skal betale prisen for en feilslått klimapolitikk i EU.

I tillegg vil FrP forby nettselskapene å innføre en ny rushtidsavgift på strøm som gjør at det blir dyrere å dusje på morgenen og vaske klær på ettermiddagen, når folk flest trenger strøm.

Store deler av strømregningen er nettleie. På toppen av dette kommer avgifter. FrP vil ha en ny modell som gjør at du skal betale mindre i nettleie, i tillegg til å fjerne avgiftene.

Strømregningene i vinter ligger an til å bli mange ganger så høye som vanlig: Det er derfor uforståelig at ikke de andre partiene er villige til å være med på FrPs forslag om å gi folk en ekstra håndsrekning, som kunne sikret at folk kan gå jula i møte uten på frykte strømregningen.

Sylvi Listhaug, Leder, FrP

