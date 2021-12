Tøff start, og så ble det enda tyngre

Helt til flere store kriser gjorde himmelen mørk over den nye regjeringa.

Etter valget hadde Jonas Gahr Støre håp om at han skulle lede en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Men slik ble det ikke.

Den påtroppende statsministeren møtte et SV som ikke ville bli med på Hurdal-prosjektet og heller ønsket å stå i opposisjon sammen med Rødt, MDG og de borgerlige partiene. Det har tjent SV, men har ikke vært like heldig for landets tredje rødgrønne regjering.

Å havne i mindretallsregjering er likevel ikke en ukjent utfordring i norsk politikk. Statsminister Jonas Gahr Søre gikk derfor raskt i gang med å iverksette den nye politikken. Det så lyst ut. Helt til flere store kriser gjorde himmelen mørk over den nye regjeringa.

Verken omikron eller strømsjokk kan på noen måte lastes dagens regjering. Heller ikke at en stortingspresident måtte gå. Men det er den sittende regjering som må håndtere de alvorlige krisene. Det er en tung jobb, når folk er søkk lei etter snart to år med pandemi.

Det viser seg også på meningsmålingene. Både Ap og Senterpartiet faller kraftig på de siste meningsmålingene (VG og Nettavisen). Mens Høyre i opposisjon nå kan glede seg over stigende oppslutning.

Onsdag oppsummerte statsminister Jonas Gahr Støre regjeringens første måneder. Han var tydelig på at utfordringene var store, og på spørsmål fra NRK om det har blitt tid til noe annet enn krisehåndtering, var svaret «Lite». Slik ønsker ikke en regjeringssjef som vil forandre Norge, at hans arbeidsdag skal være.

Men statsministerens budskap på onsdag var også at han ikke har tenkt å la krisene stanse regjeringens politiske prosjekt: – En pandemi skiller sånn sett ikke mellom fattig og rik, men den forsterker urettferdigheten. Derfor må politikken være rettferdig, sa Støre. Uansett politisk ståsted vil de fleste håpe at regjeringens neste halvår ikke blir like krisepreget.