Tanker fra en blå-hvit ved slutten av en fotballsesong

Vi er inne i den mørkeste tiden av året. Fotballen har rullet ekstra lenge. For mange med store blå-hvite hjerter er det for tiden ekstra mørkt. Det ble bare sølv i eliteserien. La oss nå likevel forsøke å se tilbake på fotballåret som er gått.

Ett år tilbake, vi skriver 10. desember 2020. Vi har nettopp avluttet gruppespillet i Europaleague og ble nr. 2 etter Arsenal. Vi skal videre til 16delsfinale. Det blir en pangstart på det nye fotballåret 2021. Allerede 18.februar skal laget vårt ut i kamp mot Hoffenheim, et lag som spiller i tysk Bundesliga, en av europas tøffeste ligaer. Vi må dessuten spille «hjemmekampen» i Spania grunnet koronasituasjonen. Vi spiller uavgjort 3-3. Uka etterpå vinner vi returkampen 2-0 og er videre til 8.delsfinale. Vi trekker Spanske Granada, fra spansk toppliga, La Liga. Granada vinner første kamp 20, vi vinner returkampen som også går i utlandet 2-1. Med knapp margin er vi utslått.

Så er det å innstille seg på hjemlig serie og cupspill. Vi har i mellomtiden mistet en kvalitets forsvarsspiller og en kvalitetsspiss(Ruben Gabrielsen og Leke James). I seriespillet går det bra. Vi kan nå registrere at det ble 2dre plass, 3poeng bak vinner Bodø Glimt.

Vi var igjen kvalifisert oss til Europaspill ve å bli nr. 2 i eliteserien i 2020. Denne gangen spilte vi kvalifiseringskamper for gruppespill i den nye Conference League. Vi spilte mot Servette, et lag fra Sveits, vant første og tapte andre kamp. Vi vant på målforskjell 3-2. Vi trakk tøff motstander i neste rinde, Tranzonspor fra Tyrkia. Vi spilte 3-3 i bortekampen, spilte 1-1 hjemme etter ordinær tid. Dessverre for oss var bortemålsregelen endret slik at det ble ekstraomganger og straffekonk. Vi ble utslått på straffekonk.

I løpet av sesongen forsvant flere spillere, Stian Gregersen, Marcus Holmgren Pedersen, Fredrik Aursnes og Mathis Bolly. Vi er videre i den norske cupen som ikke blir avsluttet før våren 2022.

Dessuten har vi jentelag, guttelag og juniorer som har gjort det bra, ja juniorene kan glede seg over å ha blitt norgesmestre, og vunnet skandinavisk cup.

Molde fotballklubb har dessuten orden på driften, både økonomi og organisasjon, og ikke minst (Røkke, Gjelsten og andre) som er med år etter år.

Det er ingen grunn til å sture. Klubben bygger seg opp år for år og er en av de mest meritterte i Norge. Så får vi glede oss over sesongen selv om det «bare» ble sølv.

Takk for nok en sesong som vil gå inn i historien som en av de store!!

Desember 2021, Ragnar Heggdal

